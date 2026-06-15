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Polhodina, ktorá rozhýbe celé Slovensko: Aj s Kalim a Mirom Jarošom
Už o pár dní sa okolie Eurovea zmení na telocvičňu pod holým nebom. Čo tak dať si v nedeľu 21. júna aspoň 30 minút do tela s Kaufland Detským festivalom, ktorý rozhýbe malých aj veľkých?
Autor OTS
Bratislava 15. júna (OTS) - Máte doma niekoho, kto nevydrží obsedieť ani päť minút, alebo patríte skôr k tým, ktorí za športovú disciplínu považujú už aj presun od gauča k plnej chladničke? Kaufland Detský festival chystá v Bratislave veľký deň, kde si všetci prídu na svoje. Na jednom pódiu sa tu vystriedajú Miro Jaroš, Mark Dann či Kali, tancujúce deťúrence, ale aj známe osobnosti zo športového prostredia. Toto nebude len obyčajné nedeľné podujatie. Toto bude deň, pri ktorom si aj vaše tenisky začnú samy hľadať cestu na nábrežie Dunaja.
V nedeľu 21. júna sa okolie bratislavskej Eurovea zmení na jedno veľké športové ihrisko, tanečný parket, atletický ovál aj hokejový štadión v jednom. Kaufland Detský festival tu totiž spoločne so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV) podujatím plným hudby, dobrej nálady a známych tvárí oficiálne odštartuje Národný týždeň športu a projekt “Slovensko v pohybe,“ ktorý od 21. do 28. júna 2026 spoločne rozhýbe nielen nadšených športovcov, ale aj tých, ktorí si svaly precvičujú len pri vynášaní nákupu z auta.
Tanec, hokej či rodinný beh?
Nedeľa 21. júna bude nabitá aktivitami, medzi ktorými si každý nájde svoju obľúbenú disciplínu. Čo tak zmerať si sily v rodinnom mini behu, kde deti môžu vyhrať medailu aj darčeky od Kaufíka? Alebo si radšej dáte partičku basketbalu či tréning s profesionálnym atlétom Princom Samuelom? Hokejové výzvy preveria presnosť aj postreh a pri padeli možno zistíte, že šport, o ktorom ste doteraz veľa nevedeli, je oveľa návykovejší, než by človek pri pohľade na raketu čakal.
Foto: Kaufland
Pohyb, kopa športov a najmä poriadna zábava, to všetko vás čaká 21.júna na nábreží Dunaja
Chýbať nebude ani Rodinná Mini Olympiáda, jumping, tanečný workout a keďže Kaufland sem pozýva všetky generácie, pripravené budú aj chill zóny či pohybové stanovištia pre najmenších. Smejko s Tanculienkou či Miro Jaroš roztancujú detičky ešte skôr, než si rodičia stihnú nájsť najbližšiu lavičku. Staršie ročníky dostane do varu Kali, moderátorská dvojica Veronika Hatala a Miško Barbier vás udrží v tempe rýchlejšom než ranný šprint na električku, a príde aj talentovaná hokejistka Nela Lopušanová, či olympijská medailistka Danka Barteková. A keď sa k tomu pridá energia trénera Maroša Molnára a jeho rozcvička, bude jasné, že pri Dunaji sa nebude len leňošiť pri kávičke, ale aj pracovať na lepšej kondičke.
A nech vás neprekvapí, že najväčšou výzvou dňa nebude športová disciplína, ale to, ako večer dostať deti domov. Lebo dobrá nálada, zdravé súťaženie a zábava tu budú vyhrávať na plnej čiare.
Už 30 minút denne pomáha zdraviu
A viete, čo bude na tomto podujatí úplne najlepšie? Že tu vôbec nepôjde o rekordy, ani o profesionálne výkony, ale o spoločné zážitky, smiech a radosť z pohybu. Presne o tom je aj Národný týždeň športu a projekt “Slovensko v pohybe,“ ktorými chce Slovenský olympijský a športový výbor motivovať k fyzickej aktivite všetky vekové kategórie. Od detí až po seniorov. Lebo už 30 minút pohybu denne dokáže priniesť veľkú zmenu pre zdravie a kvalitu života. A možno aj vy zistíte, že dobrovoľne pobehovať za loptou, šprintovať v rodinnom mini behu alebo strieľať góly do hokejovej bránky je oveľa väčšia zábava než prepínanie televíznych kanálov. Tak čo, máte už pripravené tenisky?
Foto: Kaufland
Aj Kali či Mark Dann vás na pódiu dostanú do varu
Tretia júnová nedeľa patrí pohybu
Že je pre vás bratislavská Eurovea predsa len trochu od ruky? O nič neprídete. Kaufland myslí aj na tých, ktorí budú tretiu júnovú nedeľu tráviť na chate, na kúpalisku alebo jednoducho zostanú doma. Vďaka TURBO TV si Kaufland Detský festival, ktorý je, ako vždy zadarmo, budete môcť po celý deň vychutnať naživo aj z pohodlia obývačky alebo online na www.detskyfest.sk.