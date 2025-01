Poliaci sú nespokojní, 55 percent by sa chcelo vysťahovať do cudziny

Varšava 2. januára (TASR) - Viac ako polovica Poliakov by sa chcela odsťahovať zo svojej krajiny. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorého výsledky vo štvrtok zverejnil poľský inštitút pre výskum trhu ARC Rynek i Opinia. Najpreferovanejšou krajinou je Španielsko, informuje TASR podľa správy agentúry PAP.



V minulosti boli pre Poliakov na popredných priečkach ideálnych krajín Spojené štáty či Veľká Británia. Teraz USA skončili až štvrté za Španielskom, Talianskom a Nemeckom. Spojené kráľovstvo "kleslo na dno poľských preferencií", uviedli autori prieskumu.



Ďalšia otázka v ankete sa týkala miery, do akej sa život opýtaných blíži k ideálu. Podľa odpovedí je zrejmé, že Poliaci nie sú spokojní. Život za veľmi blízky svojim predstavám považujú len obyvatelia štyroch zo 17 skúmaných krajín, uviedli autori prieskumu. Podľa neho najviac nespokojní sú obyvatelia krajín ako Japonsko, Grécko a Bulharsko.



"Často sa hovorí, že Poliaci sú národom sťažovateľov, ale výsledky štúdie ukazujú, že mnohí sa sťažujú ešte viac ako my. Najmä pokiaľ ide o sťažovanie sa na svoju krajinu," komentoval podpredseda spoločnosti ARC Rynek i Opinia Adam Czarnecki.



Prieskum uskutočnila spoločnosť IRIS, ktorú v Poľsku zastupuje inštitút ARC Rynek i Opinia. Uskutočnil sa v 18 krajinách od januára do marca 2024 na vzorke 500 ľudí vo veku od 18 rokov. V Poľsku tvorilo skúmanú vzorku tisíc ľudí.