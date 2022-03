Policajti budú situáciu s parkovaním na chodníku vyhodnocovať citlivo

Bratislava 5. marca (TASR) – Policajný zbor bude situáciu s parkovaním na chodníkoch vyhodnocovať v jednotlivých prípadoch citlivo, s akcentom na pripravovanú novelizáciou tohto pravidla. Dôraz však bude klásť aj na ochranu najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky – chodcov - pre bezpečnosť ktorých sú chodníky primárne budované. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Novela zákona, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2022, priniesla striktnejšie pravidlo použitia chodníkov motorovými vozidlami. Parkovať na chodníku tak môžu osobné vozidlá v zásade len vtedy, ak to umožňuje dopravná značka. Čas na vyriešenie nedostatku parkovacích miest by mestám a obciam mal poskytnúť návrh zákona o cestnej premávke, o ktorom však parlament ešte definitívne nerozhodol.



Polícia upozorňuje, že od 1. marca je tak potrebné dodržiavať dané ustanovenie. "V prípade porušenia uvedeného pravidla hrozí jeho páchateľovi pokuta v konaní o priestupku vo výške 50 eur na mieste alebo v správnom konaní do 100 eur a v konaní o správnom delikte (objektívna zodpovednosť) pokuta do 78 eur," priblížila Bárdyová. Ukladať pokuty za tieto porušenia sú oprávnení príslušníci obecných polícií, ako aj obce a príslušníci Policajného zboru. Bárdyová uistila, že Policajný zbor bude túto situáciu vyhodnocovať citlivo.



V parlamente je už totiž novela zákona, ktorej cieľom je umožniť motorovým vozidlám do konca marca 2024 parkovanie na chodníku za pravidiel, ktoré platili do 28. februára tohto roka. Rozhodnúť o tomto návrhu by poslanci mohli už na schôdzi, ktorá sa začína 15. marca.



Mesto Bratislava napríklad privítalo zákaz parkovania na chodníkoch mimo vyznačených miest, účinnosť novely zákona, ktorá to zaviedla, však žiadalo oddialiť. Podľa magistrátu nie je reálne, aby samosprávy za pár mesiacov od prijatia legislatívy stihli vyznačiť všetky parkovacie miesta. Zároveň však nesúhlasí ani s odložením zákazu do apríla 2024. Bratislava navrhuje, aby zákaz parkovania na chodníkoch začal platiť najneskôr od 14. apríla 2023.