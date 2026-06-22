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Polícia naďalej vyšetruje kybernetický útok na kataster

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Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR) Elektronizácia katastrálnych služieb Foto: TASR - Štefan Puškáš

Systémy Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR postihol začiatkom roka 2025 kybernetický útok, následkom ktorého museli byť systémy katastra vyradené z prevádzky.

Autor TASR
Bratislava 22. júna (TASR) - Kybernetický útok na kataster zo začiatku minulého roka polícia stále vyšetruje. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru. Viac informácií s cieľom neohroziť účel trestného konania a nesťažiť vyšetrovanie neposkytol.

„V predmetnej veci naďalej prebieha prípravné konanie. S cieľom neohroziť účel trestného konania a nezmariť ani nesťažiť priebeh vyšetrovania nie je možné aktuálne poskytnúť bližšie informácie,“ odpovedalo prezídium na otázku TASR.

Systémy Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR postihol začiatkom roka 2025 kybernetický útok, následkom ktorého museli byť systémy katastra vyradené z prevádzky. ÚGKK SR postupne opätovne spustil svoje systémy. Počas útoku nemalo dôjsť k trvalému poškodeniu dát.
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