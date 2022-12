Polícia rieši trestné oznámenie na exministra hospodárstva R. Sulíka

Bratislava 6. decembra (TASR) - Polícia rieši trestné oznámenie na exministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS). Týka sa podozrenia zo spáchania obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a obzvlášť závažného zločinu zneužívania právomocí verejného činiteľa. Informoval o tom portál topky.sk.



Na prípravu strategického územia Valaliky, kde plánuje svoj nový závod automobilka Volvo, bola použitá časť financií z Rozvojového fondu Slovenska. Uzniesla sa na tom vláda ešte začiatkom leta.



Sulík sa mal spomínaných zločinov podľa trestného oznámenia dopustiť tým, že založil obchodnú spoločnosť Valaliky Industrial Park v rozpore s uznesením vlády. Týmto konaním mal podľa oznamovateľa spôsobiť škodu vo výške vyše 85 miliónov eur.



"V súčasnosti je predmetné trestné oznámenie vedené na Odbore kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave, avšak vzhľadom na to, že to v súčasnosti procesná situácia nedovoľuje, bližšie sa k danej veci vyjadrovať nebudeme," povedal hovorca krajskej polície v Bratislave Michal Szeiff.



Exminister hospodárstva ešte do minulého týždňa o trestnom oznámení nevedel. "Richard Sulík o takomto trestnom oznámení informovaný nebol, preto sa vyjadríme, až keď budeme vedieť, o čo vlastne ide," reagovala pre topky.sk jeho hovorkyňa Katarína Matejková.