V elektronickom priestore pozor na bezpečnosť, vyzýva polícia

Bratislava 21. marca (TASR) - Pandémiu ochorenia COVID-19, spôsobeného novým koronavírusom, využívajú už aj počítačoví zločinci, ktorí napádajú finančné a osobné údaje ľudí. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti. Prináša preto odporúčania Europolu, ako zostať v kybernetickom priestore v bezpečí.



Každý človek by mal podľa Europolu zálohovať svoje údaje a zapnúť pravidelné aktualizácie softvéru. Tiež vždy zmeniť predvolené heslo wifi siete, skontrolovať povolenia aplikácií a odstrániť tie, ktoré nepoužíva. Elektronické zariadenia je vhodné zabezpečiť pomocou hesiel PIN alebo biometrických informácií.







"Nainštalujte antivírus na všetky zariadenia pripojené na internet, zvoľte silné heslá, odlišné pre emailové účty a účty sociálnych sietí, a skontrolujte nastavenia ochrany osobných údajov v účtoch na sociálnych sieťach," radí polícia.



Čo sa týka online nakupovania, človek by pre vlastnú ochranu mal nakupovať len od spoľahlivých predajcov, ktorých môže posúdiť podľa ich hodnotenia. Tiež zvýšiť opatrnosť pri podozrivo dobre znejúcich ponukách a kontrolovať, či na jeho bankovom účte nie je podozrivá aktivita.



"Neodpovedajte na podozrivé správy alebo hovory, nezdieľajte detaily bankovej karty ani osobné finančné informácie," uviedli policajti na základe odporúčaní Europolu. Dodali, že nie je vhodné zdieľať správy, ktoré nepochádzajú z oficiálnych zdrojov ani dávať peniaze charitám bez toho, aby si človek overil ich pravdivosť. "Neotvárajte linky alebo prílohy z neznámych emailov alebo správ, nekupujte veci, ktoré sú všade inde vypredané a neposielajte peniaze vopred niekomu, koho nepoznáte," doplnili.



V kyberpriestore tiež treba dbať na bezpečnosť detí a využívať takzvanú rodičovskú kontrolu. Rodič by sa mal s dieťaťom rozprávať o kybernetickej bezpečnosti a vypočuť si aj jeho skúsenosti z online prostredia.