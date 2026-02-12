< sekcia Ekonomika
Polícia vykonala raziu v sídle spoločnosti Amazon v Miláne
Polícia prehľadala aj byty siedmich vedúcich pracovníkov spoločnosti Amazon a kancelárie audítorskej firmy KPMG.
Autor TASR
Miláno 12. februára (TASR) - Talianska finančná polícia vykonala vo štvrtok raziu v milánskom ústredí spoločnosti Amazon. Podľa zdrojov oboznámených so záležitosťou sa zásah uskutočnil v rámci nového vyšetrovania podozrení z daňových únikov. TASR o tom informuje na základe správy agentúr APA a Reuters.
Polícia prehľadala aj byty siedmich vedúcich pracovníkov spoločnosti Amazon a kancelárie audítorskej firmy KPMG. Vyšetrovatelia sa snažia preveriť, či spoločnosť nemala v rokoch 2019 až 2024 v Taliansku neoficiálnu trvalú základňu a s tým súvisiacu povinnosť odvádzať v krajine vyššie dane. V decembri minulého roka sa americký gigant internetového obchodu v Taliansku dohodol na mimosúdnom urovnaní jedného z daňových sporov, čo ho stálo 510 miliónov eur. Milánska prokuratúra podľa agentúry Reuters spoločnosť podozrieva z daňových únikov v hodnote 1,2 miliardy eur v rokoch 2019 až 2021.
