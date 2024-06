Takáč: Začali trestné stíhanie pre neriešenie lykožrútovej kalamity

Banská Bystrica 17. júna (TASR) - Polícia už začala trestné stíhanie pre neriešenie lykožrútovej kalamity na Horehroní. Informoval o tom v pondelok v Banskej Bystrici minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD), ktorý v máji podal v tejto súvislosti trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Zároveň potvrdil, že sa začalo s intenzívnym spracúvaním kalamity, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu lykožrúta, ako aj s budovaním vodozádržných opatrení na ochranu obyvateľov Čierneho Balogu.



"Prijali sme okamžité opatrenia, ktoré eliminujú šírenie kalamitnej situácie a umožnia nám sanovať stav spôsobený nečinnosťou predchádzajúcich vedení. Podarilo sa nám výrazne navýšiť výrobné kapacity v ťažbe a odvoze kalamitného dreva, čo je základným predpokladom na zastavenie šírenia podkôrnika, ktorý už ohrozuje aj 10 miliónov kubíkov smreka na Poľane," konštatoval Takáč.







Ako tiež uviedol, za mesiac január sa spracovalo 50.000 metrov kubických kalamitnej hmoty, pribudlo jej však 70.000 kubíkov.



"Jedinou šancou, ako zachrániť Poľanu či Dobročský prales, je čo najrýchlejšie odpratať všetko mŕtve drevo a napadnuté stromy z postihnutých oblastí," zdôraznil minister. Verí, že spustením urgentnej ťažby by o štyri - päť mesiacov mohli povedať, že zabránili ďalšiemu šíreniu.



Podľa generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy SR Tibora Menyharta na začiatku roka zdedili kalamitu na Horehroní približne vo výške 400.000 metrov kubických dreva. Pri maximálnom úsilí sa jej mesačne darí spracovať 70.000 až 80.000 kubíkov. Na odstránenie kalamity nasadil štátny podnik 105 pracovných skupín. Interné kapacity, ako aj kapacity zazmluvnených dodávateľov, by ju napriek maximálnemu vyťaženiu nedokázali ani len spomaliť, preto Lesy SR vstúpili do rokovania so skúsenými, veľkokapacitnými slovenskými spoločnosťami, ktoré boli schopné okamžite nastúpiť.



"Na rokovanie sme vyzvali tri technologicky vybavené spoločnosti, ktoré poznajú dotknuté územia, pretože momentálna situácia s kalamitou si vyžaduje nasadenie špeciálnej techniky ako sú procesorové technológie, harvestorové technológie vybavené trakčnými navijakmi, ktoré umožňujú jej spracovanie aj v sklonoch nad 30 percent alebo lanovky či vyťahovacie navijaky. Týmto spôsobom plánujeme spracovať takmer 375.000 metrov kubických kalamitného dreva za štyri mesiace, a to aj v najťažších a neprístupných terénoch Horehronia," vysvetlil Menyhart.



Nové stromy, zmiešané lesy, ktoré sú odolnejšie voči podkôrnikom, plánujú lesníci vysádzať začiatkom budúceho roka.