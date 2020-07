Políciu musíte v niektorých krajinách privolať pri každej autonehode

Bratislava 14. júla (TASR) – Dovolenky sú v plnom prúde a tí, ktorí sa rozhodli cestovať do zahraničia vlastným autom, by si mali zistiť, aké platia pravidlá v jednotlivých krajinách. Niekde totiž treba volať políciu aj k malým "ťuknutiam", v niektorých krajinách, naopak, treba za takéto zbytočné privolanie polície zaplatiť. V každom prípade je potrebné spísať záznam o nehode, ktorý však musí byť podpísaný všetkými účastníkmi nehody, upozornila riaditeľka oddelenia komunikácie poisťovne Uniqa Silvia Vlasková.



Vo väčšine európskych krajín platí, že k nehode je nutné privolať políciu, ak došlo k zraneniu alebo usmrteniu osôb, ak bol poškodený majetok tretích osôb, ako napríklad osvetlenie, ploty či dopravné značky. Políciu treba volať aj pri podozrení, že je druhý účastník nehody pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, ak sa druhá strana odmietne identifikovať alebo opustí miesto nehody bez identifikácie, alebo ak došlo k vysokej škode na vozidle, ktorá odhadom prevyšuje 3990 eur. Prítomnosť polície je nevyhnutná aj v prípade, že došlo k úniku nebezpečných látok na vozovku.



"Určite si tiež urobte fotodokumentáciu a nezabudnite na registračné značky vozidiel. V prípade kolízie s autom, ktoré ťahá príves, foťte vždy značku ťažného vozidla. Stávajú sa prípady, že jeden z účastníkov nehody sa snaží miesto opustiť. Vtedy sa dá podľa ŠPZ vyhľadať," radí Vlasková.



Sú však krajiny, kde sú predpisy prísnejšie. V Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku, na Ukrajine alebo v Maďarsku a Bulharsku treba políciu privolať vždy, aj keď ide iba o "ťuknutie". V mnohých krajinách je tiež opustenie miesta nehody pred príjazdom polície alebo okamžité neposkytnutie prvej pomoci zraneným hodnotené ako trestný čin. Naopak, v iných krajinách môže motorista za príjazd polície a vyšetrovanie aj zaplatiť. To vtedy, ak trvá na príjazde polície aj v prípade, ak nejde o naliehavú situáciu. Napríklad v susednom Rakúsku takýto zbytočný policajný výjazd vyjde na 36 eur. V niektorých balkánskych krajinách si treba vyžiadať úradný dokument o poškodení vozidiel pri nehode, ktorý je nevyhnutný na prejazd späť cez hranice.