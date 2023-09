Politické strany národné embargo na dovoz obilia z Ukrajiny schvaľujú

Bratislava 19. septembra (TASR) - Politické strany národné embargo na dovoz obilia z Ukrajiny, ktoré prijala slovenská vláda od 16. septembra, schvaľujú. Vyplýva to z reakcií politických subjektov oslovených TASR v súvislosti s vyjadreniami Ukrajiny, že Kyjev podá žalobu na Poľsko, Maďarsko a Slovensko za to, že odmietli ukončiť zákaz dovozu ukrajinských agroproduktov.



Hnutie Sme rodina podporuje súčasnú pozíciu ministerstva pôdohospodárstva a vlády SR, aby jednostranný zákaz dovozu obilia z Ukrajiny na Slovensko trval do obdobia, pokiaľ sa nenájde jednotné európske riešenie. "To riešenie musí byť také, aby nepoškodilo našich poľnohospodárov, pestovateľov, pretože to môže mať negatívne dôsledky na naše potravinárstvo, poľnohospodárstvo a náš slovenský vidiek," uviedlo pre TASR tlačové oddelenie hnutia Sme rodina.



"S veľkým prekvapením sledujeme snahu Ukrajiny, ktorá chce zažalovať Poľsko, Maďarsko a Slovensko za zákaz dovozu ukrajinského obilia na Slovensko. Je pre nás veľkým prekvapením, že Ukrajina chce žalovať Slovensko, ktoré z hľadiska výšky pomoci k pomeru HDP sa zaradilo k najviac pomáhajúcim krajinám v rámci EÚ," dodalo Sme rodina.



Aj Progresívne Slovensko (PS) súhlasí s postupom slovenskej vlády. "Ak by sa rozhodla inak, poškodila by tým záujmy našich poľnohospodárov. V situácii, keď bolo jasné, že vyprší výnimka, a zároveň o zákaze dovozu obilia unilaterálne rozhodli aj Maďarsko aj Poľsko, naša vláda nemala v podstate inú možnosť," uviedla Alena Kuišová z komunikačného oddelenia PS.



"Slovensko ako suverénna a sebavedomá krajina musí vedieť obhajovať svoje záujmy, hoci sa nie nutne vždy zhodujú s postojom iných členských štátov EÚ. Zároveň je nutné dodať, že unilaterálne kroky by mali byť dobre odôvodnenou výnimkou, nie pravidlom, ako si z nich urobil napríklad Viktor Orbán. PS má za cieľ zo Slovenska spraviť takú rešpektovanú krajinu v zahraničí, že dokáže presadiť svoj záujem konštruktívne v spolupráci s ostatnými," zdôraznila Kuišová.



Ukrajina môže Slovensko podľa predsedu strany Hlas-SD Petra Pellegriniho žalovať za zákaz dovozu obilia. "Ukrajinci sa už párkrát vyhrážali, že aké idú podniknúť kroky, ktoré by reálne poškodili našu krajinu. Takto sa asi nespráva niekto, kto nás na jednej strane chváli a ďakuje za pomoc a na druhej strane nás chce dať na súd," dodal Pellegrini.



Minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš podľa svojich slov ukrajinský krok neočakával, najmä bez toho, aby sa situácia vysvetlila. "Prekvapilo ma to. Určite žaloba, ak ju (Ukrajinci) podajú, nemá právny základ, pretože voziť potravinu nekontrolovaným spôsobom do členského štátu EÚ asi nie je argument," dodal v utorok Bíreš. Na odsúhlasenie tzv. licencovania exportu obilia, ktoré navrhla Ukrajina, je podľa neho málo času.



Ukrajinský obchodný zástupca Taras Kačka pre pondelkový (18. 9.) spravodajský bulletin servera Politico uviedol, že Kyjev podá žalobu na Poľsko, Maďarsko a Slovensko za to, že odmietli ukončiť zákaz dovozu ukrajinských poľnohospodárskych produktov.