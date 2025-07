Politico: EK plánuje dlhodobý rozpočet EÚ vo výške 1,717 bilióna eur

Brusel 16. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok (15. 7.) v noci pracovala s návrhom na dlhodobý rozpočet EÚ v rokoch 2028 - 2034 vo výške 1,717 bilióna eur. Toto číslo sa však na poslednú chvíľu môže zmeniť, upozornil v stredu týždenník Politico s odkazom na dokument, ktorý mal k dispozícii. Návrh viacročného finančného rámca (VFR) okolo obeda v Európskom parlamente (EP) predstaví eurokomisár pre rozpočet Piotr Serafin, informuje spravodajca TASR.



Politico upozornil, že suma, ktorú pre týždenník potvrdili štyria rôzni predstavitelia EÚ a diplomati, znamená nárast o 1,2 bilióna eur voči sedemročnému rozpočtu z roku 2021 a aj to, že celkové výdavky EÚ by sa na sedem rokov (po roku 2027) zvýšili o 1,23 % HDP v porovnaní s približne 1,1 % v súčasnom programovacom období.



Celková suma je vyjadrená v cenách roku 2025 a porovnáva sa s rozpočtom vo výške 1,2 bilióna eur na roky 2021 až 2027.



Týždenník pripomenul, že plánované zvýšenie výdavkov oproti predchádzajúcemu sedemročnému obdobiu nie je v tejto fáze nezvyčajné, pretože sa očakáva, že Rada EÚ (členské štáty) bude rozpočet postupne upravovať predtým, ako sa spolu s Európskym parlamentom dohodnú na jeho konečnej podobe do konca roka 2027.



Väčšinu eurorozpočtu by mali tvoriť príspevky od 27 krajín EÚ, pričom konečnú sumu dopĺňajú menšie príjmové toky, ako sú clá a daň z plastov. Rozpočet EÚ pokrýva všetky výdavky Únie, od dotácií pre poľnohospodárov až po pomoc rozvojovým krajinám, kultúrne projekty či infraštruktúru.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová mala podľa týždenníka Politico oznámiť kolégiu komisárov, že budú škrty vo financovaní programov vo všetkých oblastiach. Snahou je presmerovať financovanie od tradičného spôsobu míňania zdrojov EÚ, na poľnohospodárstvo a regionálny rozvoj, na nové priority, ako je obrana a inovácie podporujúce konkurencieschopnosť.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)