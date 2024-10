Politico: EÚ má tím, ktorý sa pripravuje na obchodnú vojnu s Trumpom

Brusel 21. októbra (TASR) - Členské krajiny Európskej únie (EÚ) a Európska komisia (EK) sa pripravujú na možnosť "veľkej obchodnej vojny" s Donaldom Trumpom, ak v novembri vyhrá prezidentské voľby v USA. Na pondelňajšiu správu týždenníka Politico upozornil spravodajca TASR.



Politico s odvolaním sa na tvrdenia nemenovaných diplomatov a úradníkov z Bruselu uviedol, že lídri EÚ sa poučili z prvej Trumpovej administratívy a teraz sú jednotnejší, odhodlanejší a pripravenejší rýchlo konať, ak by Trump vyhral a začal plniť svoje hrozby.



"Rýchlo vrátime úder a bude to tvrdý úder," povedal jeden z diplomatov EÚ o pohotovostnom pláne pre obchodnú vojnu s Trumpom. Ďalší diplomat potvrdil, že krajiny EÚ koordinujú svoju stratégiu s EK a Brusel má pripravený zoznam protiopatrení, ktoré Únii pomôžu "vyhrať túto obchodnú vojnu".



EÚ zriadila jednotku rýchlej reakcie, aby sa pripravila na dôsledky volieb v USA z 5. novembra. Skupina, ktorá dostala neformálny názov Trumpova pracovná skupina, je zriadená na generálnom sekretariáte EK, ktorej šéfuje Ursula von der Leyenová, a pripravuje sa na víťazstvo demokratov aj republikánov.



Politico neuvádza žiadne mená členov tejto skupiny, je však ťažké predpokladať, že v nej bude chýbať eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť. Toto portfólio von der Leyenová zverila Marošovi Šefčovičovi.



Komisia bola zaskočená, keď v roku 2018 Trump uvalil clá na oceľ a hliník z EÚ. Odvetné opatrenia Bruselu sa týkali iba časti týchto ciel. Komisia pod vedením Jeana-Clauda Junckera tak konala v nádeji, že deeskaluje napäté obchodné vzťahy. Trump však neskôr pritvrdil a pohrozil aj uvalením ciel na autá dovážané z EÚ, k čomu však nedošlo.



"Neverili sme, ako ďaleko Trump v skutočnosti zájde. Teraz sme mali čas na prípravu. EÚ sa veľmi zmenila, budeme pripravení konať," cituje Politico ďalšieho diplomata s upozornením, že EÚ si myslí, že čím tvrdšia bude jej odveta, tým rýchlejšie sa Trump, ak bude pri moci, dostane k rokovaciemu stolu. Najhoršou alternatívou by bola nekončiaca špirála odvetných opatrení, ktorá by sa ťahala roky a poškodzovala obe strany.



Trump sa počas predvolebnej kampane netají plánmi zaviesť plošné clá vo výške 10 alebo 20 percent na dovozy z cudziny. Osobitne sa zameriava na Európu a nemecký automobilový priemysel. Naznačil, že zníži nielen obchodný deficit USA uvalením masívnych ciel na európske produkty, ale aj to, že "zničí európsky priemysel" a prinúti podniky presťahovať výrobu do Ameriky.



Trumpovi sa nepáči ani vyšetrovanie porušení hospodárskej súťaže zo strany EÚ, týkajúce sa amerických technologických gigantov, pričom prisľúbil, že ak bude zvolený, bude rozhodnutia Bruselu "riešiť".



Pre EÚ je "posadnutosť" Trumpa nemeckým automobilovým priemyslom nebezpečná. Zavedenie ciel by postihlo nielen Nemecko, ale aj iné krajiny. Automobilky ako Volkswagen, BMW a Daimler majú závody v Británii, Španielsku, Poľsku, Belgicku, Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku či Rumunsku.



USA sú najväčším dovozcom nemeckých áut pred Čínou, takže akékoľvek clá by zasiahli jedno z hlavných odvetví európskeho hospodárstva.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)