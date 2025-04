Politik z SPD chce vyššie dane pre americké technologické koncerny

Berlín 8. apríla (TASR) - Európska únia (EÚ) by sa mala v colnom spore zamerať aj na americké technologické koncerny a presadzovať ich vyššie zdanenie, vyhlásil v utorok Alexander Schweitzer, predseda vlády spolkovej krajiny Porýnie-Falcko. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



„Nie je správne, že majiteľ pekárne platí proporcionálne vyššiu daň ako technologickí miliardári. Mali by byť zdanení viac ako doteraz,“ vyhlásil politik zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD). EÚ je so svojimi 440 miliónmi obyvateľov mimoriadne dôležitým jednotným trhom a v spore s USA má na svojej strane silné argumenty, ktoré by mala vedieť použiť, dodal Schweitzer. Vo vzťahu k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi je podľa neho potrebné uplatňovať dvojakú stratégiu, čo znamená, že Únia musí nájsť ráznu odpoveď, pokiaľ ide o clá, a zároveň zostať naďalej otvorená rokovaniam.