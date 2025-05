Politika D. Trumpa zvyšuje v Nemecku obavy o zlaté rezervy

Frankfurt nad Mohanom 31. mája (TASR) - Otázka bezpečnosti nemeckých zlatých rezerv v zahraničí a najmä v New Yorku bola v minulosti zvyčajne doménou nemeckej extrémnej pravice. Po návrate Donalda Trumpa do úradu prezidenta USA a jeho najnovších krokoch voči obchodným partnerom však záujem Nemcov o ich zlaté rezervy v Spojených štátoch výrazne vzrástol. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Zlaté rezervy nemeckej centrálnej banky Bundesbank dosahujú 3352 ton, čo znamená druhé najväčšie rezervy zlata na svete. Tretina z nich je uložená v trezoroch Federálnej banky v New Yorku, pričom dôvodom bola studená vojna a menový systém vytvorený po 2. svetovej vojne. Krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) ako prvá prišla s návrhom na návrat zlata do Nemecka, doteraz však táto téma väčší záujem nevyvolala. Po návrate Trumpa do Bieleho domu a pritvrdení vo vzťahoch s obchodnými partnermi vrátane Európskej únie však do diskusie o nemeckom zlate vstúpili aj mainstreamové hlasy.



Nemecká Federácia daňových poplatníkov poslala tento týždeň centrálnej banke a ministerstvu financií list, v ktorom ich vyzýva, aby repatriovali zlato uložené v USA. „Trump chce kontrolovať americkú centrálnu banku (Fed). To by znamenalo aj kontrolu nemeckých zlatých rezerv,“ povedal pre Reuters viceprezident federácie Michael Jäger. „Sú to naše peniaze. Preto by sa mali vrátiť,“ dodal.



Markus Ferber, poslanec Európskeho parlamentu z vládnucej strany CDU, zasa uviedol, že USA „už nie sú tým dôveryhodným partnerom, akým kedysi bývali“. „Trump je nevyspytateľný a nie je vylúčené, že jedného dňa príde s nejakým kreatívnym nápadom, akým spôsobom riešiť zahraničné zlaté rezervy,“ povedal Ferber pre Reuters a dodal, že „kroky Bundesbank, čo sa týka zlatých rezerv, by mali odrážať novú geopolitickú realitu“. Aj televízne stanice ZDF a ARD odvysielali v poslednom období reportáže, v ktorých sa riešilo, či sú nemecké zlaté rezervy v New Yorku v bezpečí.



Podľa Bundesbank však New York zostáva „významnou lokalitou“ na uloženie nemeckého zlata. „Ani v najmenšom nepochybujeme o dôveryhodnosti Federálnej banky v New Yorku. Je to pre nás naďalej spoľahlivý partner,“ reagovala nemecká centrálna banka na otázky Reuters.



Nemecké ministerstvo financií v reakcii na otázky okolo nemeckého zlata odkázalo médiá práve na Bundesbank, pričom poukázalo na jej nezávislosť. Téma je citlivá aj preto, že akýkoľvek náznak, že Nemecko zvažuje presun zlata z New Yorku do Nemecka, by mohol byť interpretovaný ako nedostatok dôvery v americkú centrálnu banku.



Európska centrálna banka (ECB) minulý týždeň zdôraznila, že aj naďalej považuje americký Fed za dôveryhodného partnera. Avšak nedávna Trumpova kritika krokov prezidenta Fedu Jeroma Powella, ktorého funkčné obdobie sa končí na budúci rok, vyvolala obavy o nezávislosť americkej centrálnej banky v nasledujúcom období.



Peter Boehringer, poslanec za AfD, ktorý diskusie o návrate zlata z USA začal, uviedol, že je rád, že sa o tom konečne začalo diskutovať. „Keď som sa začal na zlato pýtať, označili ma za konšpirátora. Teraz, po nástupe Trumpa, moje obavy zdieľajú aj ďalší,“ dodal.



Väčšinu zlatých rezerv naakumulovalo Nemecko v 50. a 60. rokoch minulého storočia v čase rozmachu exportu. Za rozhodnutím uložiť časť rezerv v New Yorku bolo najmä napätie počas studenej vojny a presvedčenie, že aspoň časť zlata musí byť ďaleko od dosahu Sovietskeho zväzu. Zlato okrem toho predstavovalo upevnenie vzťahov s USA, ktoré majú dodnes v Nemecku niekoľko vojenských základní, vrátane najväčšej v Európe.



Po rozpade Sovietskeho zväzu vrátila Bundesbank do Nemecka z New Yorku približne 300 ton zlata. Repatriáciu zrealizovala v rokoch 2014 až 2017.



Invázia Ruska na Ukrajinu v roku 2022 a riziko, ktoré vojna na Ukrajine predstavuje pre zvyšok Európy, však opäť mení geopolitické kalkulácie Nemecka. Podľa Ferbera je nevyhnutná väčšia diverzifikácia a zlato je potrebné uložiť na viacerých a prípadne aj nových miestach. V súčasnosti je nemecké zlato uložené v centrále Bundesbank vo Frankfurte nad Mohanom, v New Yorku a Bank of England v Londýne.



„Čo sa týka našich zlatých rezerv, diverzifikácia je kľúčová,“ povedal Ferber s tým, že držať všetko zlato iba na pár miestach už nie je rozumné. Kam by Nemecko mohlo časť zlata presunúť, však nešpecifikoval.



Ďalší politici sú vo vyjadreniach opatrnejší. Napríklad Fritz Güntzler z CDU uviedol, že nemá dôvod nedôverovať americkej centrálnej banke. Bundesbank by však „mala pokračovať v pravidelných inšpekciách svojich zlatých rezerv“.