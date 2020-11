Poľnohospodári a potravinári píšu premiérovi ďalší otvorený list

Bratislava 19. novembra (TASR) - Slovenskí chovatelia dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu píšu predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi (OĽANO) ďalší otvorený list. Ani nie po dvoch mesiacoch sa na premiéra obracajú opäť so žiadosťou o pomoc pri riešení nezdravého stavu agropotravinárskeho sektora.



Ako ďalej informovala Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), dnes tak robia už v stave štrajkovej pohotovosti, ktorú vyhlásili začiatkom októbra počas valného zhromaždenia SPPK.



Pripomenula, že prvý list – Výzvu za slovenskú pôdu - adresovali poľnohospodári a potravinári predsedovi vlády SR 10. septembra. Výzvu podpísalo takmer 700 významných slovenských poľnohospodárskych podnikov. Upozornili v nej na svoj zásadný nesúhlas so spôsobom zmeny nájmu za poľnohospodársku pôdu a určením jeho výšky. Premiéra a ďalších oslovených politikov žiadali o spustenie verejnej odbornej diskusie o nájme poľnohospodárskych pozemkov a jeho trhovej hodnote s cieľom nastoliť spravodlivejšie podmienky.



Druhý list podľa Holéciovej dostal Matovič 29. septembra. Výrobcovia potravín ho upozornili na kritickú situáciu v agropotravinárskom odvetví, nekoncepčné kroky šéfa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Jána Mičovského (OĽANO) a absentovanie odborného dialógu medzi MPRV a poľnohospodármi a potravinármi. V liste ho vyzvali na osobné riešenie situácie a spoločné rokovanie s poľnohospodármi a potravinármi.



Holéciová zdôraznila, že poľnohospodárske a potravinárske zväzy, ktoré sú združené v SPPK, píšu premiérovi do tretice. Otvorený list odovzdali na Úrade vlády SR 18. novembra.



"Na jednej strane si uvedomujeme, že v tomto náročnom období je priorita štátu v ochrane zdravia ľudí. Ochrana zdravia a záchrana ekonomiky musia byť na prvom mieste. Na strane druhej však neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky je aj agropotravinársky sektor a výroba lokálnych potravín. Aj v týchto náročných časoch preto naďalej trváme na tom, že rezortný minister nie je pre odvetvie garantom konštruktívnych zmien a oživenia agropotravinárstva. Názor vyjadrujeme jasne, verejne a stále si za ním stojíme," uviedol predseda SPPK Emil Macho.



Presvedčenie signatárov listu sa podľa Holéciovej nezrodilo zo dňa na deň. Dospeli k nemu práve pre neodborné kroky vedenia MPRV SR za osem mesiacov od nástupu ministra do funkcie.



Holéciová upozornila, že členovia SPPK sa pred médiami "nehádžu o zem" na ulici, pokiaľ im MPRV SR, respektíve vláda nevyjde v ústrety. Sú korektní a slušní výrobcovia potravín, ktorí chcú byť relevantnými partnermi na odborne vedený dialóg. Práve preto už viac ako mesiac od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti čakajú na oficiálnu odpoveď premiéra, jeho osobnú intervenciu a zhodnotenie, akým spôsobom vlastne funguje, respektíve nefunguje vedenie MPRV SR. Zároveň ho opätovne vyzvali na spoločné rokovanie. Členovia SPPK sú podľa Holéciovej pripravení svoj názor na súčasný stav odvetvia aj verejne prezentovať.