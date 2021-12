Poľnohospodári a potravinári venujú zdravotníkom mikulášske balíčky

Bratislava 6. decembra (TASR) - Slovenskí poľnohospodári a potravinári venujú počas mikulášskeho týždňa mikulášske balíčky pre zdravotníckych pracovníkov. Uviedla to hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.



Aj takýmto spôsobom sa im podľa nej chcú poďakovať za to, že liečia, zachraňujú životy a snažia sa s vypätím posledných síl v mimoriadne kritickej situácii zabezpečovať zdravotnú starostlivosť v nemocniciach. Súčasťou projektu je aj výzva pre výrobcov potravín na darovanie krvi.



Spresnila, že na darovaní potravín sa zúčastnia poľnohospodári a potravinári vo vybraných regiónoch Slovenska. A to napríklad v okresoch Levice, Bratislava, Trnava, Banská Bystrica a Brezno alebo Rimavská Sobota. V Leviciach počas Mikuláša prinesú tamojší poľnohospodári a potravinári čokoládové a mliečne balíčky pre zamestnancov covidového oddelenia a vakcinačného centra Nemocnice Agel Levice. Ďalšie balíčky pôjdu pre zamestnancov mobilných odberových miest v Leviciach, Šahách a Želiezovciach.



"Takáto forma poďakovania je to najmenej, čo môžeme pre lekárov a zdravotné sestry v tejto kritickej situácii urobiť. To, že sme dnes zdraví, už zajtra platiť nemusí," povedal predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Leviciach Milan Halmeš.



Okrem Levíc majú podľa Holéciovej poľnohospodári a potravinári v ďalších mestách pre lekárov a sestričky pripravené napríklad prepravky so slovenským ovocím a zeleninou či medom. V okrese Banská Bystrica a Brezno im počas mikulášskeho týždňa prinesú mliečne výrobky, ale aj čerstvé mlieko vo fľašiach z regionálnych mliečnych automatov.



Zdôraznila, že SPPK vyzvala svojich členov, aby okrem ďakovného gesta formou potravín vyjadrili solidaritu aj iným spôsobom – darovaním krvi pre pacientov.



Doplnila, že mikulášske poďakovanie potravinami je celkovo tretím projektom SPPK v roku 2021, ktorým chce vyjadriť podporu pre slovenských zdravotníkov počas pandémie koronavírusu.