Poľnohospodári: Aj Slováci sa zapojili do protestu v Štrasburgu

Bratislava 11. júla (TASR) - Aj slovenskí poľnohospodári sa v utorok zapojili do protestu európskych poľnohospodárov pred budovou Európskeho parlamentu v Štrasburgu voči pripravovaným radikálnym zmenám v poľnohospodárstve. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Spresnila, že práve 11. a 12. júla budú európski poslanci schvaľovať dva kľúčové materiály, ktorých prijatie by podľa protestujúcich významne obmedzilo produkciu európskych potravín.



Smernica o priemyselných emisiách a Ciele obnovy prírody - dva mimoriadne zásadné materiály prinútili európskych poľnohospodárov opustiť v čase žatvy svoje polia a hospodárske zvieratá a pricestovať do Štrasburgu. Približne 300 protestujúcich v sprievode poľnohospodárskej techniky, najmä traktorov, vyjadrilo nesúhlas s pripravovanými zámermi európskych politikov.



Vysvetlila, že smernica o priemyselných emisiách navrhuje, aby sa každý poľnohospodársky podnik v EÚ s viac ako 150 dobytčími jednotkami (ide o asi 150 kusov dospelého hovädzieho dobytka) považoval za priemyselný podnik, na ktorý sa budú vzťahovať rôzne obmedzenia a poplatky z titulu ohrozenia životného prostredia, najmä ovzdušia.



Ciele obnovy prírody zase chcú časť poľnohospodárskej a lesnej pôdy v EÚ odbremeniť od akýchkoľvek zásahov človeka. Uvažuje sa o stanovení vysokého podielu chránenej a úhorovanej pôdy v EÚ, kde sa nebude nič pestovať ani chovať.



Zdôraznila, že európski poľnohospodári s oboma materiálmi zásadne nesúhlasia. Heslami ako "Chceme obnovu prírody, ale nie zákon o obnove prírody" pred Európskym parlamentom protestovali okrem Slovákov aj ich kolegovia napríklad z Maďarska, Poľska, Španielska, Nemecka, Francúzska, Holandska či Írska. Podujatie zorganizovala európska organizácia poľnohospodárov COPA / COGECA zámerne v čase hlasovania poslancov Európskeho parlamentu o oboch materiáloch. Protestujúcim sa prihovoril aj generálny sekretár organizácie COPA COGECA Pekka Pesonen a predsedníčka COPA Christiane Lambert.



"Dnes európski poľnohospodári vyslali jasný signál - chceme vyrábať potraviny a nakŕmiť nimi Európanov, nie sa so založenými rukami pozerať na to, ako sa z EÚ vytráca život na vidieku a schopnosť vyrábať potraviny. Pokiaľ europoslanci prijmú tieto návrhy, tak sa zastaví akýkoľvek rozvoj živočíšnej výroby. Namiesto produkcie potravín máme na časti poľnohospodárskej pôdy pestovať buriny a invázne rastliny? Navyše, k obom materiálom neexistujú žiadne relevantné dosahové štúdie, čo by v praxi priniesli pre ekonomiku poľnohospodárskych podnikov, krajinu ako takú a obchodovanie s agropotravinárskymi komoditami tretích, teda mimoeurópskych krajín," uviedol počas protestu v Štrasburgu výkonný podpredseda SPPK Andrej Gajdoš.



Holéciová dodala, že európski poľnohospodári vrátane slovenských žiadajú poslancov Európskeho parlamentu o stiahnutie oboch materiálov z rokovania. SPPK o svojej pozícii a dôvodoch nesúhlasného stanoviska podľa hovorkyne už v predchádzajúcich dňoch oficiálnym listom informovala aj slovenských europoslancov.