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Poľnohospodári: Horúčavy sú výzvou pre zvieratá, aj ich chovateľov
Chovateľom komplikuje starostlivosť o stáda aj extrémne sucho, ktoré už zasahuje asi 40 % krajiny.
Autor TASR
Bratislava 30. júla (TASR) - Extrémne horúčavy a pretrvávajúce sucho predstavujú pre našich chovateľov mimoriadne náročné obdobie. Nastupujúca nová vlna horúčav naplno preverí celý segment živočíšnej výroby, či už ide o ustajnené zvieratá alebo tie, ktoré sa pasú na lúkach. Chovateľom komplikuje starostlivosť o stáda aj extrémne sucho, ktoré už zasahuje asi 40 % krajiny. Krajina je vysušená, čo výrazne sťažuje pestovanie a následný zber krmovín pre zvieratá. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).
Priblížila, že poľnohospodári dnes robia všetko pre to, aby zabezpečili zvieratám čo najlepšie podmienky. Základom je dostatok vody, prístup k tieňu a vhodné podmienky na zvládnutie teplôt, ktoré v najbližších dňoch budú podľa predpovedí atakovať aj 40 stupňov Celzia.
„Našou najvyššou prioritou momentálne je, aby zvieratá v týchto náročných podmienkach netrpeli. Chovatelia pre ne denne zabezpečujú vodu. Nosia ju na pašu aj zo studní v cisternách do oblastí, kde nie je napojenie na vodný zdroj alebo kde ju potoky už naplno nevedia poskytnúť,“ povedal Ivan Nemčovský, výkonný riaditeľ Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku. Dospelá krava chovaná na mäso potrebuje počas horúcich dní približne 50 až 60 litrov vody denne.
Veľkou pomocou sú podľa Holéciovej prirodzené úkryty pred slnkom. Ak majú zvieratá možnosť vybrať si medzi otvoreným pasienkom a miestami s tieňom, krovinami či lesnými porastmi, dokážu si lepšie regulovať svoju telesnú teplotu.
Potvrdzujú to aj ovčiari. „Horúčavy a nedostatok pastvy sa odrážajú aj na produkcii ovčieho mlieka. Chovatelia vidia, že mlieka je menej, keďže zvieratá pri vysokých teplotách a obmedzenom prísune kvalitnej pastvy prirodzene znižujú produkciu. Zvažujeme, že budeme ovce dojiť len do konca augusta, hoci počas štandardných rokov sa ovce doja až do polovice októbra,“ uviedla predsedníčka PD Liptovské Revúce a dlhoročná chovateľka oviec Anna Kováčiková.
Holéciová poznamenala, že horúčavy vnímajú aj dojnice, ktoré budú počas najbližších horúcich dní dávať menej mlieka. „Pokiaľ sa teploty šplhajú k 40-tim stupňom Celzia, dojnice majú menej mlieka. V našom podniku sme minulý mesiac mali produkciu nižšiu o 5000 litrov mlieka denne, čo je pokles o asi 15 až 20 %. Takúto situáciu som ešte nezažil,“ doplnil Alexander Pastorek, predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka.
Extrémne teploty vedia podľa hovorkyne zvládnuť lepšie tie zvieratá, ktoré sa chovajú v zmodernizovaných maštaliach. Moderné priestory sú napríklad chladené. Staré maštale takýto komfort zvieratám nevedia poskytnúť, no aj napriek tomu sa chovatelia snažia zvieratá ochladzovať, používajú rosné brány alebo ventilátory.
Upozornila, že mimoriadne náročná je aj situácia so zabezpečením krmív. Problém sa netýka len Slovenska, ale aj okolitých krajín. Dostupnosť krmív je preto čoraz väčšou výzvou pre chovateľov, ktorí musia myslieť aj na zásoby potrebné na zimné obdobie.
Dodala, že napriek mimoriadne náročným podmienkam zostáva cieľom chovateľov zabezpečiť zvieratám čo najlepšiu starostlivosť a minimalizovať vplyv extrémneho počasia na ich pohodu.
Priblížila, že poľnohospodári dnes robia všetko pre to, aby zabezpečili zvieratám čo najlepšie podmienky. Základom je dostatok vody, prístup k tieňu a vhodné podmienky na zvládnutie teplôt, ktoré v najbližších dňoch budú podľa predpovedí atakovať aj 40 stupňov Celzia.
„Našou najvyššou prioritou momentálne je, aby zvieratá v týchto náročných podmienkach netrpeli. Chovatelia pre ne denne zabezpečujú vodu. Nosia ju na pašu aj zo studní v cisternách do oblastí, kde nie je napojenie na vodný zdroj alebo kde ju potoky už naplno nevedia poskytnúť,“ povedal Ivan Nemčovský, výkonný riaditeľ Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku. Dospelá krava chovaná na mäso potrebuje počas horúcich dní približne 50 až 60 litrov vody denne.
Veľkou pomocou sú podľa Holéciovej prirodzené úkryty pred slnkom. Ak majú zvieratá možnosť vybrať si medzi otvoreným pasienkom a miestami s tieňom, krovinami či lesnými porastmi, dokážu si lepšie regulovať svoju telesnú teplotu.
Potvrdzujú to aj ovčiari. „Horúčavy a nedostatok pastvy sa odrážajú aj na produkcii ovčieho mlieka. Chovatelia vidia, že mlieka je menej, keďže zvieratá pri vysokých teplotách a obmedzenom prísune kvalitnej pastvy prirodzene znižujú produkciu. Zvažujeme, že budeme ovce dojiť len do konca augusta, hoci počas štandardných rokov sa ovce doja až do polovice októbra,“ uviedla predsedníčka PD Liptovské Revúce a dlhoročná chovateľka oviec Anna Kováčiková.
Holéciová poznamenala, že horúčavy vnímajú aj dojnice, ktoré budú počas najbližších horúcich dní dávať menej mlieka. „Pokiaľ sa teploty šplhajú k 40-tim stupňom Celzia, dojnice majú menej mlieka. V našom podniku sme minulý mesiac mali produkciu nižšiu o 5000 litrov mlieka denne, čo je pokles o asi 15 až 20 %. Takúto situáciu som ešte nezažil,“ doplnil Alexander Pastorek, predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka.
Extrémne teploty vedia podľa hovorkyne zvládnuť lepšie tie zvieratá, ktoré sa chovajú v zmodernizovaných maštaliach. Moderné priestory sú napríklad chladené. Staré maštale takýto komfort zvieratám nevedia poskytnúť, no aj napriek tomu sa chovatelia snažia zvieratá ochladzovať, používajú rosné brány alebo ventilátory.
Upozornila, že mimoriadne náročná je aj situácia so zabezpečením krmív. Problém sa netýka len Slovenska, ale aj okolitých krajín. Dostupnosť krmív je preto čoraz väčšou výzvou pre chovateľov, ktorí musia myslieť aj na zásoby potrebné na zimné obdobie.
Dodala, že napriek mimoriadne náročným podmienkam zostáva cieľom chovateľov zabezpečiť zvieratám čo najlepšiu starostlivosť a minimalizovať vplyv extrémneho počasia na ich pohodu.