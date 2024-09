Poľnohospodári hovoria o sťaženej doprave na ceste pri Veľkom Mederi

Veľký Meder 27. septembra (TASR) - Poľnohospodári upozorňujú na komplikácie pri prejazde strojov po ceste prvej triedy medzi Veľkým Mederom a Medveďovom v okrese Dunajská Streda. Predsedníčka Agrárnej komory Slovenska (AKS) Helena Patasiová pre TASR uviedla, že nové zvodidlá neumožňujú vyhnúť sa poľnohospodárskemu stroju s oprotiidúcim kamiónom. Slovenská správa ciest (SSC) reagovala, že počas nedávnej rekonštrukcie cesty sa nemenilo jej trasovanie.



"Cesta sa síce po rekonštrukcii nezúžila, ale nové zvodidlá umiestnené pri ceste neumožňujú vyhnúť sa kamiónu s poľnohospodárskym strojom idúcim oproti sebe," priblížila Patasiová. Za problematickú označila aj situácie, keď sa chcú poľnohospodári dostať z cesty na svoje polia. Kompetentných vyzvala na hľadanie ústretových riešení.



"Rekonštrukcia bola realizovaná na pôvodnom cestnom telese a cesta ostala v pôvodnej šírke. Záchytno-bezpečnostné zariadenia (zvodidlá) na ceste boli vymenené a doplnené na miestach podľa schválenej projektovej dokumentácie tak, ako to vyžadujú aktuálne platné technické normy a technické predpisy," zdôraznila hovorkyňa SSC Jana Lukáčová.



V prípade stretu nadrozmerných poľnohospodárskych strojov (napríklad kombajn) a jazdnej súpravy (kamión) vyžaduje podľa Lukáčovej príslušný právny predpis, aby tieto stroje boli sprevádzané sprievodným vozidlom, ktoré zabezpečuje ich bezpečný prejazd. "To sa týka aj akejkoľvek nadrozmernej prepravy. Rovnako treba uviesť, že pri preprave po ceste by mal mať kombajn zloženú radlicu," dodala.



SSC v lete zrekonštruovala šesť kilometrov úseku cesty I/13 medzi Veľkým Mederom a Čiližskou Radvaňou v okrese Dunajská Streda. Cieľom bolo odstrániť bezpečnostné riziká na ceste a zvýšiť jej technicko-dopravné parametre, a tým plynulosť premávky s ohľadom na tranzitnú, osobnú aj nákladnú dopravu.