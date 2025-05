Poľnohospodári majú posledné dni na podanie žiadosti o priame podpory

Bratislava 9. mája (TASR) - Na predloženie jednotnej žiadosti o priame podpory bez sankcie v rámci Kampane 2025 majú ľudia už iba sedem dní. Posledným termínom na podanie žiadosti bez sankcie je polnoc vo štvrtok 15. mája. V piatok na to upozornila Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA).



„V systéme zatiaľ evidujeme 4500 podaných žiadostí. Bez uplatnenia sankcie budú vyhodnocované všetky žiadosti podané do polnoci budúceho štvrtka, teda do 15. mája 2025. Apelujeme na žiadateľov, aby si nenechávali podanie žiadosti na poslednú chvíľu,“ uviedol generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.



Geopriestorová aplikácia GSAA prešla podľa neho v poslednom období navýšením priepustnosti a dokáže výkonnejšie obslúžiť viacerých užívateľov v jednom čase. Agentúra však odporúča skontrolovať si svoje plochy čo najskôr, teda hranice užívania.



K piatku (9. 5.) eviduje PPA aj ďalších takmer 3000 žiadostí rozpracovaných v aplikácii GSAA. „Tam žiadatelia spracovali 7066 žiadostí s celkovou zakreslenou výmerou 706.046 ha. V systéme evidujeme takmer 1,8 milióna ha poľnohospodársky využívaných plôch,“ spresnila agentúra.



Podať jednotnú žiadosť o priame podpory bude podľa nej možné aj v termíne od 16. do 31. mája 2025. Tie však budú sankcionované vo výške jedného percenta za každý pracovný deň omeškania.