Poľnohospodári: Na juhu sa žatva presunula do svojej druhej polovice

Bratislava 24. júla (TASR) - Na juhu Slovenska sa žatva presunula do svojej druhej polovice. Poľnohospodári aktuálne pozbierali už 88 % ozimného jačmeňa. Práce prerušoval dážď, ktorý aspoň zmiernil intenzívne sucho v pôde z predchádzajúcich týždňov. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK)



Informovala, že daždivé počasie z prechádzajúcich dní na jednej strane pomáha plodinám ako kukurica či cukrová repa. Na strane druhej spomaľuje žatvu a znižuje kvalitu skoseného obilia. Napríklad galantskí poľnohospodári naznačujú, že práve pre dážď budú mať niektorí poľnohospodári horšiu kvalitu obilia, najmä pri tvrdej pšenici a mäkkej ozimnej pšenici.



Dostatok vlahy v pôde podľa Holéciovej avizujú bardejovskí poľnohospodári. So žatvou už začali, ale zatiaľ len v južnej časti okresu. Do žatevných prác sa už zapojil aj Liptov - kosia sa najskôr ozimné jačmene, pšenica s repkou prídu na rad približne o dva týždne.



Obilie na Dolnom Spiši vyzerá podľa hovorkyne sľubne. Hoci sa regiónom prehnali búrky, dážď klasy nepolámal. Rozhodujúce pre úrodu budú ale až nasledujúce týždne. Podniky sa venujú aj výrobe sena a hovoria o jeho vysokých zásobách.



Holéciová dodala, že na spustenie žatvy ešte čakajú poľnohospodári v oblasti Prešova, na Kysuciach, Orave, v oblasti Žiliny, v okresoch Stropkov, Svidník a pod Tatrami.