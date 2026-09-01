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Poľnohospodári očakávajú výrazne nižšiu úrodu väčšiny plodín
Produkcia hustosiatych obilnín medziročne klesne o 16 %.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Produkcia hustosiatych obilnín medziročne klesne o 16 %. Výrazne nižšia úroda sa očakáva aj pri cukrovej repe, kukurici na zrno a sóji. Hektárové výnosy kukurice budú v dôsledku pretrvávajúceho sucha až o 39 % nižšie ako vlani. Vyplýva to z druhého odhadu úrody, o ktorom v utorok informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Aktuálny odhad len mierne zlepšil júnové očakávania vývoja úrody hustosiatych obilnín. Predpokladaný medziročný pokles korigoval zo 17 % na 16 %. Podľa druhého odhadu úrody, ktorý Štatistický úrad SR zrealizoval k 15. augustu 2026, keď už bola pozbieraná väčšina obilnín vrátane repky, by mali poľnohospodári zozbierať o 496.000 ton hustosiatych obilnín menej ako vlani. Ich celková úroda by mala dosiahnuť 2,6 milióna ton. Nižšia produkcia bude najmä dôsledkom výrazne nižších priemerných výnosov z hektára. Tie zaostanú nielen za minuloročnou úrovňou, ale aj za päťročným priemerom.
Z ostatných plodín sa úroda približne na úrovni vlaňajška predpokladá pri repke olejnej a slnečnici. Mierny nárast úrody sa očakáva pri hrachu siatom. Naopak, menej priaznivý vývoj sa predpokladá pri sóji, a najmä pri kukurici na zrno a cukrovej repe. Odhad úrody slnečnice, kukurice a repy bude spresnený v septembrových odhadoch.
Celková úroda pšenice, ktorá zaberá viac než dve tretiny plôch hustosiatych obilnín, by mala v roku 2026 dosiahnuť 1,9 milióna ton, čo je o 15 % menej ako vlani. Odhadovaný pokles produkcie o 341.000 ton súvisí s nižším hektárovým výnosom. V porovnaní s minulým rokom klesne o 0,8 tony na 5,2 tony z hektára.
Augustové spresnenie zároveň potvrdzuje aj pokles úrody jačmeňa. Poľnohospodári očakávajú produkciu v celkovom objeme 579.000 ton, čo je medziročne takmer o pätinu menej. Hlavným faktorom tohto poklesu by mal byť nižší hektárový výnos, ktorý klesol z vlaňajších 6,1 tony na 5,1 tony z hektára v tomto roku.
Aj napriek takmer nezmenenej výmere osiatej plochy kukurice na zrno v porovnaní s vlaňajškom zaznamená tohtoročná úroda výrazný prepad. V dôsledku pretrvávajúceho sucha sa očakáva až 39 % medziročný pokles produkcie, ktorá by mala dosiahnuť 794.000 ton. Očakávané hektárové výnosy na úrovni päť ton z hektára sa prepadnú o 39 % oproti vlaňajším výnosom, ktoré boli vo výške 8,2 tony z hektára. Zároveň klesnú o takmer 29 % aj oproti päťročnému priemeru.
Podľa aktuálneho odhadu štatistikov dosiahne produkcia repky úroveň vlaňajška, čo je približne 459.000 ton. Za týmto výsledkom stojí predovšetkým takmer 9 % nárast osevných plôch, ktorý kompenzuje medziročný vyše 7 % pokles hektárového výnosu. Predpokladaný hektárový výnos predstavuje 3,3 tony z hektára, čo je približne úroveň päťročného priemeru.
Aj pri slnečnici sa očakáva úroda približne na úrovni minulého roka. Je to však dôsledok výraznejšieho navýšenia osevných plôch o takmer 26 %, pričom osiata plocha v tomto roku predstavuje 84.100 hektárov. Produkcia tejto plodiny sa predpokladá na úrovni 185.000 ton. Hektárový výnos však oproti vlaňajšku klesne o takmer 19 % a dosiahne úroveň 2,2 tony z hektára. Tento výnos je súčasne o 14 % nižší v porovnaní s päťročným priemerom.
Výmera pestovateľských plôch zemiakov medziročne mierne klesla na 5100 hektárov. Tohtoročná úroda zemiakov v medziročnom porovnaní klesne len mierne, pričom očakávaná tohtoročná produkcia sa bude pohybovať na úrovni 161.000 ton. Hektárový výnos dosiahne úroveň 31,9 tony z hektára, čo je približne na úrovni vlaňajška. Oproti päťročnému priemeru sa však výnos z hektára zvýši až o štvrtinu.
Výrazný, až 53 % medziročný prepad produkcie sa očakáva pri cukrovej repe. Odhadovaná celková úroda by mala v tomto roku dosiahnuť 575.000 ton. Dôvodom je výrazný, až 32 % medziročný pokles pestovateľských plôch, sprevádzaný takmer 30 % poklesom výnosov z hektára. Priemerný výnos 47 ton z hektára súčasne neprekročí ani päťročný priemer, ktorý je na úrovni 60,7 tony z hektára.
Aktuálny odhad len mierne zlepšil júnové očakávania vývoja úrody hustosiatych obilnín. Predpokladaný medziročný pokles korigoval zo 17 % na 16 %. Podľa druhého odhadu úrody, ktorý Štatistický úrad SR zrealizoval k 15. augustu 2026, keď už bola pozbieraná väčšina obilnín vrátane repky, by mali poľnohospodári zozbierať o 496.000 ton hustosiatych obilnín menej ako vlani. Ich celková úroda by mala dosiahnuť 2,6 milióna ton. Nižšia produkcia bude najmä dôsledkom výrazne nižších priemerných výnosov z hektára. Tie zaostanú nielen za minuloročnou úrovňou, ale aj za päťročným priemerom.
Z ostatných plodín sa úroda približne na úrovni vlaňajška predpokladá pri repke olejnej a slnečnici. Mierny nárast úrody sa očakáva pri hrachu siatom. Naopak, menej priaznivý vývoj sa predpokladá pri sóji, a najmä pri kukurici na zrno a cukrovej repe. Odhad úrody slnečnice, kukurice a repy bude spresnený v septembrových odhadoch.
Celková úroda pšenice, ktorá zaberá viac než dve tretiny plôch hustosiatych obilnín, by mala v roku 2026 dosiahnuť 1,9 milióna ton, čo je o 15 % menej ako vlani. Odhadovaný pokles produkcie o 341.000 ton súvisí s nižším hektárovým výnosom. V porovnaní s minulým rokom klesne o 0,8 tony na 5,2 tony z hektára.
Augustové spresnenie zároveň potvrdzuje aj pokles úrody jačmeňa. Poľnohospodári očakávajú produkciu v celkovom objeme 579.000 ton, čo je medziročne takmer o pätinu menej. Hlavným faktorom tohto poklesu by mal byť nižší hektárový výnos, ktorý klesol z vlaňajších 6,1 tony na 5,1 tony z hektára v tomto roku.
Aj napriek takmer nezmenenej výmere osiatej plochy kukurice na zrno v porovnaní s vlaňajškom zaznamená tohtoročná úroda výrazný prepad. V dôsledku pretrvávajúceho sucha sa očakáva až 39 % medziročný pokles produkcie, ktorá by mala dosiahnuť 794.000 ton. Očakávané hektárové výnosy na úrovni päť ton z hektára sa prepadnú o 39 % oproti vlaňajším výnosom, ktoré boli vo výške 8,2 tony z hektára. Zároveň klesnú o takmer 29 % aj oproti päťročnému priemeru.
Podľa aktuálneho odhadu štatistikov dosiahne produkcia repky úroveň vlaňajška, čo je približne 459.000 ton. Za týmto výsledkom stojí predovšetkým takmer 9 % nárast osevných plôch, ktorý kompenzuje medziročný vyše 7 % pokles hektárového výnosu. Predpokladaný hektárový výnos predstavuje 3,3 tony z hektára, čo je približne úroveň päťročného priemeru.
Aj pri slnečnici sa očakáva úroda približne na úrovni minulého roka. Je to však dôsledok výraznejšieho navýšenia osevných plôch o takmer 26 %, pričom osiata plocha v tomto roku predstavuje 84.100 hektárov. Produkcia tejto plodiny sa predpokladá na úrovni 185.000 ton. Hektárový výnos však oproti vlaňajšku klesne o takmer 19 % a dosiahne úroveň 2,2 tony z hektára. Tento výnos je súčasne o 14 % nižší v porovnaní s päťročným priemerom.
Výmera pestovateľských plôch zemiakov medziročne mierne klesla na 5100 hektárov. Tohtoročná úroda zemiakov v medziročnom porovnaní klesne len mierne, pričom očakávaná tohtoročná produkcia sa bude pohybovať na úrovni 161.000 ton. Hektárový výnos dosiahne úroveň 31,9 tony z hektára, čo je približne na úrovni vlaňajška. Oproti päťročnému priemeru sa však výnos z hektára zvýši až o štvrtinu.
Výrazný, až 53 % medziročný prepad produkcie sa očakáva pri cukrovej repe. Odhadovaná celková úroda by mala v tomto roku dosiahnuť 575.000 ton. Dôvodom je výrazný, až 32 % medziročný pokles pestovateľských plôch, sprevádzaný takmer 30 % poklesom výnosov z hektára. Priemerný výnos 47 ton z hektára súčasne neprekročí ani päťročný priemer, ktorý je na úrovni 60,7 tony z hektára.