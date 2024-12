Poľnohospodári oddych cez sviatky nepoznajú, starajú sa o zvieratá

Lehota pod Vtáčnikom 26. decembra (TASR) - Poľnohospodári pracujú bez ohľadu na deň pracovného pokoja či sviatok. Postarať sa musia počas nich o zvieratá, ktoré chovajú. Podobne to je i na družstve agroskupiny Poľno Vtáčnik v Lehote pod Vtáčnikom v okrese Prievidza, pracovníci podniku prišli vo štvrtok do práce o 5.00 h.



"Naša práca nepozná sviatok či piatok. Kravy, teľatá musia vždy jesť," povedala ošetrovateľka teliat a pôrodník Iveta Benčíková, ktorá sa tejto práci venuje 25 rokov. Teľatá podľa nej musia ráno nakŕmiť, ošetriť, pozrieť sa, či nie sú choré. "Všetko je ako pri deťoch," poznamenala.



Konateľ spoločnosti Daniel Frauenschuh priblížil, že podnik zamestnáva 180 ľudí, zamestnanci do práce chodia cez všetky sviatky, práca na družstve je podľa neho ťažká a na 365 dní. "Naším najväčším problémom sú odborníci, ktorí sa venujú živočíšnej výrobe. V budúcnosti bude problém i s traktoristami a rastlinnou výrobou. Poľnohospodárstvo má veľkú budúcnosť, jednou vecou je práca, druhou sú produkty, mlieko, syr, chlieb, ktoré nie je problém predať," ozrejmil.



Dôležitosť práce v poľnohospodárstve prízvukuje i minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD). "Je sviatok a sú určité povolania, v ktorých musia ľudia chodiť do práce. Podobne je to aj na tomto poľnohospodárskom družstve, je treba sa postarať o kravy a teľatá. Ráno, keď pracovníci prišli, ich čakali tri pôrody, ktoré bolo treba zrealizovať," vysvetlil Takáč. Ocenil, že sa poľnohospodársky podnik sa venuje najmä živočíšnej výrobe, čo štát chce a bude aj podporovať v budúcom období, ministerstvo tiež rieši väčšiu spoluprácu so samosprávnymi krajmi v prípade stredných odborných poľnohospodárskych či lesníckych škôl a zapája do nej i vysoké školy.