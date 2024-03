Poľnohospodári pri Košiciach sa boria s extrémnym mokrom

Košice 22. marca (TASR) - Poľnohospodári v Košiciach a okolí sa boria s extrémnym mokrom. Na podmáčaných a zaplavených poliach to bude mať zásadný vplyv na úrodu. Pre TASR to uviedol predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Košice Peter Vilinský.



"Pôda je ubitá, bez vzduchu a pórov - do zberu je ďaleko, porasty sa budú ťažko vyvíjať. Veľa porastov pšeníc bude mať len jednu až dve odnože. Jarná orba má zásadný vplyv aj na zatiaľ nezaložené porasty - zo skúseností vždy negatívny," povedal.



Polia sú podľa neho zaplavené, podmáčané a mnohé nepoorané s rastlinnými zvyškami po januárovom zbere minuloročných plodín. "Ku koncu roka 2023 sme mali prebytok vlahy 220 milimetrov. Extrém v našich podmienkach. K tomu prvé dva mesiace roka 2024 boli zrážkovo nadnormálne, a tým máme v predjarí prebytok 250 milimetrov zrážok," spresnil.



Poľnohospodári podľa jeho slov využili vhodné chvíle na prvé prihnojenie - nitratáciu ozimín, a na jarnú orbu po zbere jesenných plodín. "Začíname s prípravou pôdy a sejbou jarného jačmeňa tam, kde nám to dovolia nové predpisy (DPEP 7), prírodné podmienky, agronomické princípy a zdravý sedliacky rozum," doplnil Vilinský.



Porasty ozimín sú podľa neho miernou zimou ťažko skúšané, ich všeobecný stav v uvedenej lokalite v súčasnosti hodnotí ako podpriemerný. "Mnohé sú na vyoranie," skonštatoval.



Pripomenul, že na výkyvy počasia sú poľnohospodári zvyknutí, no pri pestovaní bežných poľných plodín sa aj v prípade mrazov môžu spoľahnúť len na "vyššiu moc". Prírodným podmienkam sa však vedia prispôsobiť aj škodcovia, ktorí sa objavujú. Krytonosa evidujú v 15-centimetrovej repke zhruba už dva týždne, pričom si vyberá krajšie porasty, nie tie spasené lesnou zverou či slabé a vymoknuté. Objavuje sa už aj blyskáčik.