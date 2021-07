Bratislava 23. júla (TASR) - Poľnohospodári prosia motoristov o ohľaduplnosť na cestách počas žatvy. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Priblížila, že žatva sa na Slovensku už rozbehla naplno. Úrodu zbierajú nielen v regiónoch, ktoré sú na juhu Slovenska, ale kombajny vyšli do polí už aj na Liptove a Spiši. Poľnohospodári prosia motoristov a dovolenkárov o ohľaduplnosť na cestách a pri výletoch do prírody.



Kým na juhu Slovenska sa podľa Holéciovej žatva presunula do svojej druhej polovice, poľnohospodári v severne položených oblastiach v týchto dňoch ešte len s prácami začínajú. Napríklad v okrese Trnava, ak počasie dovolí, chcú zber obilnín dokončiť budúci týždeň. Levickí poľnohospodári už pozbierali ozimný jačmeň, v Komárňanskom okrese zase repku.



Spresnila, že celkovo členovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory doteraz pokosili 22 % hustosiatych obilnín a 60 % repky. Žatva nie je podľa nej plynulá, prerušujú ju zrážky, na niektorých miestach aj výdatné.



Okrem počasia, ktoré poľnohospodári nevedia ovplyvniť, žatvu miestami prerušujú aj ojedinelé požiare na poliach. Napríklad vo štvrtok 22. júla odstraňovali hasiči požiar obilia a kombajnu v katastri obce Čeľadince (okres Topoľčany). Majiteľovi vznikla škoda vo výške 55.000 eur.



Poľnohospodári preto podľa Holéciovej prosia ľudí, ktorí sa pohybujú v prírode v blízkosti žatevných prác, aby boli ohľaduplní voči sebe a pestovateľom a zbytočne nevstupovali na polia. Zbytočné predbiehanie kombajnov podľa nej zvyšuje riziko dopravnej nehody a vážnych zranení. Bezpečnosť ľudí je na prvom mieste nielen v čase žatvy.



Rovnako poľnohospodári podľa nej prosia aj všetkých vodičov, aby boli ohľaduplní na cestách a trpezlivo počkali, kým sa kombajny a traktory presunú z ciest k obiliu.



Dodala, že poďakovaním pre všetkých vodičov, cyklistov či dovolenkárov za ich ústretovosť v prírode a na cestách bude kvalitný slovenský chlieb, pivo alebo mäsové výrobky vyrobené aj vďaka tohtoročnej úrode obilnín.