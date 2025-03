Poľnohospodári: Rozšírenie nákazy môže ohroziť potravinovú bezpečnosť

PREČÍTAJTE SI AJ: Farmy zasiahnuté slintačkou a krívačkou sa snažia zabrániť jej šíreniu

Bratislava 21. marca (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) prijala s mimoriadnym znepokojením správu o potvrdení slintačky a krívačky. Pokiaľ sa táto nebezpečná choroba rozšíri aj do ďalších chovov, pôjde o priame ohrozenie potravinovej bezpečnosti štátu. Komora preto vyzýva na okamžitú súčinnosť všetkých kompetentných zložiek štátu a aj občanov, ktorá musí vyústiť do stopercentnej ochrany hospodárskych chovov zvierat na Slovensku. Uviedla to hovorkyňa SPPK Jana Holéciová v reakcii na potvrdený výskyt ochorenia na území SR.Pripomenula, že Slovensko naposledy bojovalo s nebezpečnou slintačkou a krívačkou pred päťdesiatimi rokmi - v 70-tych rokoch minulého storočia. Potvrdenie nákazy v chovoch v okrese Dunajská Streda je tak podľa nej šokom pre všetkých chovateľov hospodárskych zvierat na Slovensku." uviedol predseda SPPK Andrej Gajdoš.SPPK podľa Holéciovej apeluje na všetky rezortné inštitúcie a ministerstvá, ktorých kompetencie súvisia s ochranou chovov hospodárskych zvierat, ochranou zdravia, logistikou a riešením tejto mimoriadne závažnej situácie, ako aj na všetkých chovateľov hospodárskych zvierat. Apeluje na okamžité prijatie opatrení súvisiacich s elimináciou ochorenia, logistikou zvozu kadáverov, systémom odškodnenia, ale aj obnovou chovov.doplnil Gajdoš.Holéciová dodala, že včasný a spoločný postup a rešpektovanie pravidiel v najbližších dňoch ukážu či sa nákaza zastavila alebo sa presunie aj do iných chovov. Z hľadiska produkcie potravín sú ohrozené chovy hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných. Ani v jednom z týchto segmentov Slovenská republika nedosahuje stopercentnú potravinovú sebestačnosť.