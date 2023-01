Poľnohospodári sa môžu do 6.apríla prihlasovať do výzvy na 50 mil. eur

Bratislava 11. januára (TASR) - Poľnohospodári sa môžu do 6. apríla 2023 prihlasovať do výzvy číslo 65/PRV/2022 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP) pre opatrenie 4 Investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Alokácia na výzvu predstavuje 50 miliónov eur.



Ako ďalej v stredu informovala Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), poľnohospodári môžu peniaze z výzvy využiť napríklad na investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov, stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov, na obstaranie inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy, na investície do protimrazovej ochrany, či na technológie precíznej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín. Kompletný zoznam je zverejnený vo výzve na www.apa.sk.



Žiadatelia podávajú žiadosti výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP na portáli slovensko.sk. Aby jeho žiadosť bola úspešná, musí splniť kritériá zverejnené vo výzve, a tiež nesmie byť dlžníkom na daniach, nesmie mať nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie a nesmie byť v likvidácii. Žiadatelia majú aj pri tejto výzve k dispozícii rozšírený katalóg cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií.