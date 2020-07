SPPK: Poľnohospodári sa venujú žatve najmä na západnom Slovensku

Bratislava 18. júla (TASR) - Poľnohospodári vykonávajú žatevné práce predovšetkým na západe našej krajiny v závislosti od počasia. Žatva je totiž často prerušovaná výdatnými dažďami. K záveru 28. týždňa bolo pozberaných 11 % výmery pšenice, 26 % jačmeňa (64 % ozimného, 7 % jarného) a 27 % výmery repky. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Upozornil, že v aktuálnom roku začala žatva o približne dva týždne skôr ako obvykle. V 28. týždni už pokračovala vo väčšine nižšie položených regiónov - bratislavskom, trnavskom, nitrianskom, košickom, na juhu banskobystrického a trenčianskeho - a postupne sa začína aj v ďalších oblastiach.



Stav žatvy v jednotlivých okresoch je podľa Korpáša rôzny, závisí od kondície pôdy a porastov. Napríklad v okrese Sabinov 10. júla pokračovala žatva ozimného jačmeňa s optimálnou vlhkosťou, na druhej strane v regióne Nitry ešte k 13. júlu v niektorých podnikoch ani nezačala.



"Výsledok žatvy ovplyvňuje každá jedna hodina zostávajúca do zberu. Staré dobré pravidlo hovorí, že kým nie je úroda pod strechou, môžeme hovoriť len o akýchsi predpokladoch. Tie sa z hľadiska päťročného priemeru aktuálne javia ako priemerné," podčiarkol Korpáš.



Dodal, že v okresoch Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa či Bardejov žatevné práce vzhľadom na pôdnoklimatické podmienky ešte nezačali. V regióne Dolného Spiša predpokladajú poľnohospodári začiatok zberu úrody približne o dva týždne. Na Kysuciach, Orave a Liptove začnú so zberom až začiatkom augusta.