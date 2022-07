Poľnohospodári stále čakajú na dôležitú vyhlášku od agrorezortu

Bratislava 19. júla (TASR) - Poľnohospodári stále čakajú na dôležitú vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorá má určiť zoznam poľnohospodárskych a potravinárskych komodít a kritickú hodnotu ich skladových zásob. Uviedol to Jozef Šumichrast, predseda Zemiakarského a zeleninárskeho zväzu SR a člen predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



"Naši poľnohospodári musia na základe zákona o potravinách, ktorý vstúpil do platnosti 1. júla, vždy do 10. kalendárneho dňa v mesiaci nahlasovať svoje skladové zásoby za obdobie predošlého mesiaca. Nahlasovať musia po novom aj vývozy nad 400 ton, a to v predstihu, inak im hrozia pokuty od 100 do 20.000 eur," priblížil.



Poznamenal, že novinka dáva agrorezortu možnosť obmedziť vývoz plodín a potravín počas mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu. Nariadenie hovorí o elektronickom nahlasovaní týchto údajov priamo na MPRV. Na vyhlášku, ktorá nariadenie ustanovuje, sa však stále čaká. "Poľnohospodárom už dochádza trpezlivosť, pretože žatva je v plnom prúde a obilie v značnej miere exportujeme," podčiarkol.



"Naši poľnohospodári majú teraz možnosť vyviezť svoje úrody do zahraničia za prijateľné ceny. Na Slovensko sa začala voziť ukrajinská pšenica, ktorá ceny umelo znižuje. Štát tak blokuje našich pestovateľov, aby predali obilie za lepšie ceny," vysvetlil Šumichrast.



Dodal, že poľnohospodári odmietajú sankcie, ktoré im reálne hrozia za nenahlásenie údajov. "Naše skladové priestory sú obmedzené, preto žiadame rezortné ministerstvo, aby urýchlene vydalo vyhlášku, ktorá nariadenia spresní," uzavrel predseda Zemiakarského a zeleninárskeho zväzu SR.