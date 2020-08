Poľnohospodári sú so zberom hustosiatych obilnín približne v polovici

Bratislava 3. augusta (TASR) - Slovenskí poľnohospodári sú aktuálne so zberom hustosiatych obilnín približne v polovici. Aktuálne daždivé počasie však tohtoročnú žatvu predlžuje. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš z tlačového oddelenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Poľnohospodári v regiónoch sa podľa neho zhodujú, že hodnotiť úrodu je predčasné. "Vytrvalé a najmä prudké dažde do značnej miery spôsobili poľahnutie porastov. Preto aj keď je navonok porast pekný, konečný efekt sa ukáže až pri zbere," priblížil.



V okolí Galanty podľa Korpáša terajšie premenlivé počasie síce predlžuje zberové práce, avšak blahodarne pôsobí na okopaniny a viacročné krmoviny, u ktorých sú sľubné výhľady. V regióne Komárna a Levíc postupne finišujú so zberom jačmeňa jarného, pšenice ozimnej či ovsa. Rovnako aj v trenčianskom regióne ukončujú poľnohospodári zber jačmeňa. Aj keď sú úrody doposiaľ slušné, poľnohospodári avizujú značné škody spôsobené lesnou zverou.



"Pretrvávajúce daždivé počasie a pováľaný jačmeň komplikujú tohtoročný zber úrody aj v Bánovciach nad Bebravou. Poľnohospodári sa obávajú zlej kvality úrody. Na Liptove sa žatva postupne rozbieha, naopak, v okolí Popradu sa minulý týždeň ešte nezačala," informoval.



V regióne Humenné sú poľnohospodári podľa Korpášových slov so zberom repky približne v polovici. "Celá úroda sa ani nebude dať pozbierať z dôvodu zamokrenia a znemožnenia vstupu strojov na polia. Obilniny sa kosiť ešte nezačali. Jačmeň stráca sladovnícku kvalitu. Pšenice sú v zamokrených častiach úplne čierne, súce na mulčovanie," doplnil.



Dodal, že počasie komplikuje zber úrody aj v Košiciach. Kombajny môžu začať kosiť len okolo obeda, lebo ráno je často hmlisto a pôda nie je vysušená. Poľnohospodári michalovského regiónu očakávali v posledných dňoch ukončenie žatvy, ale búrka, miestami prietrž mračien prerušili žatvu.