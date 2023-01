Poľnohospodári: Teplá zima zatiaľ plodinám neublížila

Bratislava 17. januára (TASR) - Poľnohospodári preverujú aktuálny stav na poliach. V regiónoch kontrolujú, či mimoriadne teplá zima nespôsobuje problémy na oziminách, teda na plodinách, ktoré do pôdy zasiali na jeseň. Z prvých údajov vyplýva, že teplé počasie a nedostatok snehu zatiaľ budúcej úrode neublížili. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Upozornila, že oziminy má štandardne v tomto období pokrývať vrstva snehu, ktorá ich chráni pred silnými mrazmi a rastlinám poskytuje vlahu na zabezpečenie všetkých nevyhnutných rastových procesov. Dnes je však namiesto snehovej pokrývky a mínusových teplôt dážď s výrazným oteplením, prípadne rýchlo sa topiaci sneh.



SPPK preto podľa nej v týchto dňoch uskutočnila rýchly prieskum v regiónoch, do akej miery sa atypické počasie podpísalo na stave porastov. Do prieskumu sa zapojilo 19 regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych komôr, ktorých poľnohospodári pôsobia či už na nížinách alebo v horských a podhorských oblastiach.



Zdôraznila, že oziminy zatiaľ žiadne výrazné škody neutrpeli. Poľnohospodári naprieč Slovenskom potvrdzujú, že porasty sú zdravé a v dobrej kondícii. Momentálne teda nie je dôvod ani na ich vyorávanie. Dokonca trenčianski poľnohospodári hodnotia stav porastov ako jeden z najlepších za posledných päť rokov. Navyše, súčasné daždivé počasie dopĺňa do pôdy potrebnú vlahu a zmierňuje tak obrovský vlahový deficit z minulého roka.



"Liptov si nepamätá situáciu, keď v januári dosahovali teploty nad 10 stupňov Celzia. Snehová prikrývka, ktorá napadla medzi sviatkami, sa už dávno roztopila a pôda nie je ani zamrznutá. Všetci očakávame, že príde ochladenie, ktoré pomôže v ničení chorôb a škodcov," zhodnotil situáciu Miroslav Štefček, podpredseda SPPK a zároveň predseda PD Ludrová v okrese Ružomberok.



Ak bude teplé počasie pretrvávať, poľnohospodári podľa Holéciovej očakávajú väčší výskyt škodcov a chorôb na poľnohospodárskych plodinách, čo bude znamenať, že budúcu úrodu budú musieť viac ošetriť a prihnojiť.



Podčiarkla, že oziminy bez snehovej pokrývky sa zároveň stali aj väčším lákadlom pre premnoženú poľovnú zver, ktorá tak bez zábran požiera budúcu úrodu napríklad aj v oblasti Považskej Bystrice, Martina, Čadce, Košíc, na Liptove či na Spiši.



Holéciová dodala, že vzhľadom na vývoj počasia ostávajú zatiaľ pokojní aj ovocinári. Pre nich a aj pre poľnohospodárov bude dôležité, aký bude ďalší priebeh počasia vrátane neskorých zimných alebo jarných intenzívnych mrazov.