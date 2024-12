Poľnohospodári: Tohtoročná úroda jesenných plodín bola priemerná

Bratislava 19. decembra (TASR) - Výkyvy počasia a tlak škodcov rozhodol o prívlastku tohtoročnej úrody jesenných plodín - je priemerná. S výnimkou cukrovej repy sú už všetky plodiny v skladoch alebo sa spracovávajú. Poľnohospodári už ukončili aj sejbu ozimín pre budúcu úrodu. Aktuálne sa na poliach okrem zberu repy už nepracuje, pôda oddychuje a naberá živiny pre budúci rok. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Rovnako, ako skončili úrody letných plodín (obilniny a repka olejná) podľa nej skončili aj úrody plodín zbieraných na jeseň. "Rok 2024 hodnotí SPPK ako priemerný rok. Z množstva a kvality úrod ubrala klimatická zmena, tlak chorôb a škodcov," spresnila Holéciová.



Rok 2024 podľa hovorkyne ukázal, že produkcia zemiakov je čoraz náročnejšia, riskantnejšia a drahšia. Suché a horúce počasie na konci jari a začiatkom leta, extrémne výdatné dažde počas neskorého leta až jesene vedúce k záplavám sú dôkazom klimatickej zmeny.



"Po piatich rokoch každoročného úbytku pestovateľských plôch sme v tomto roku pestovali zemiaky na ploche väčšej o 12,4 %. Celková ponuka, ktorej objem možno odhadovať na 445.100 ton, by mala byť nižšia v porovnaní s hospodárskym rokom 2023/2024 o 5,9 %. Na zabezpečenie domácej spotreby bude vzhľadom na nízku produkciu potrebné doviezť zemiaky vrátane výrobkov v objeme 196.500 ton," podčiarkla.



"Aj cukrovú repu sme v tomto roku pestovali na väčšej výmere. Zasiatych viac než 23.500 hektárov (ha) je najvyššia výmera od roku 2007. Z kampane 2024/2025 očakávame produkciu cukru v objeme 165.000 ton, ktorá by mala postačovať na pokrytie sebestačnosti Slovenska v tejto komodite. Pestovatelia však nemali jednoduchý rok. Nedostatok zrážok v kľúčových mesiacoch a extrémne vysoké teploty mali za následok zastavenie rastu cukrovej repy, rozšírenie vírusov a hniloby. Kvalita repy sa výrazne znížila. Je predpoklad, že sa nepozbiera celá výmera repy. Aktuálne je v pôde menej než 15 % zvyšnej úrody," spresnila.



Doplnila, že repka olejná je pre budúcu sezónu zasiata na ploche o približne 3,5 % nižšej než vlani. V niektorých oblastiach ju ohrozujú škodcovia. "Pestovatelia predpokladajú, že po zime časť plôch budú musieť vyorať. Zároveň neočakávajú takú slabú úrodu, ako v aktuálnej sezóne," dodala hovorkyňa SPPK.