Poľnohospodári: Tohtoročnú žatvu hodnotíme ako lepší priemer

Bratislava 13. septembra (TASR) - Tohtoročná žatva dosiahla "lepší priemer", pre ktorý by rok 2020 nemusel byť z hľadiska ekonomiky pre farmárov najhorším. Uviedol to pre TASR predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho.



"Tohtoročnú žatvu na Slovensku nemôžem hodnotiť negatívne, hodnotím ju skôr pozitívne, aj čo sa týka výnosov, aj z hľadiska priebehu žatvy. Myslím si, že máme ten 'lepší priemer' na Slovensku, čo sa týka úrody," spresnil. Tento rok podľa neho tak nemusí byť z ekonomického hľadiska pre slovenských poľnohospodárov tým najhorším.



K nosným plodinám, ktoré sa podľa jeho slov v roku 2020 zbierali, patrí pšenica, jačmeň a repka olejná. "Pšenice majú veľmi dobré parametre, aj čo sa týka potravinárskych parametrov. Tento rok máme výbornú kvalitu u sladovníckeho jačmeňa, ale jeho spotreba sa znížila. Sladovne nepotrebujú toľko jačmeňa, pretože pre koronakrízu je menšia spotreba piva. Odbyt pre jačmeň je teda oveľa ťažší, ako bol po minulé roky. Repka olejná mala tiež slušné výnosy, myslím si, že je to veľmi dobrá plodina pre túto krajinu," podčiarkol Macho.



Upozornil zároveň, že poľnohospodári v SR sa zatiaľ veľmi dobre vysporiadali s koronankrízou. "V poľnohospodárstve ani v potravinárstve sme cez leto neevidovali žiadne problémy. Nepočuli sme, aby si poľnohospodári na niečo sťažovali. Krajina je obrobená, žatva je ukončená, všetko je pozbierané," dodal predseda SPPK.