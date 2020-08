Poľnohospodári: Úrodu obilnín a repky zbiera len niekoľko agropodnikov

Bratislava 29. augusta (TASR) - Tohtoročnú úrodu obilnín a repky zbiera už len niekoľko podnikov. Žatva je vo svojom závere. Vyplýva to z monitoringu, ktorý robí Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK). Podľa jej údajov ostáva poľnohospodárom pozbierať už len 1 % repky a 4 % hustosiatych obilnín.



Ako ďalej pre TASR uviedla Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK, pšenica, jačmeň, raž, tritikale pri predbežnom hodnotení vykazujú v celoslovenskom meradle mierne nadpriemernú úrodu, repka priemernú úrodu.



Tak ako po iné roky, aj tento rok sa pri hodnotení žatvy podľa nej prejavujú rozdiely medzi regiónmi. Tie vyplývajú z pôdnoklimatických pomerov jednotlivých oblastí, ale aj z rozdielov medzi hospodárením samotných poľnohospodárov.



Holéciová upozornila, že rozhodujúci vplyv na úrodu a jej kvalitu malo v tomto roku množstvo a rozloženie atmosférických zrážok. Prvotné sucho na jar časť porastov zničilo, úrodu zachránili dažde na konci jari a na začiatku leta.



Doplnila, že prísun, niekde až nadbytok zrážok počas žatvy v mnohých prípadoch znamená zníženie kvality a napríklad preradenie potravinárskej pšenice do kŕmnej, rovnako preradenie sladovníckeho jačmeňa do kŕmneho za iné realizačné ceny a s otáznym dopytom.



Hovorkyňa SPPK dodala, že tohtoročná žatva je oproti iným rokom predĺžená, prerušovaná vplyvom daždivého počasia.