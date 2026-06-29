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Poľnohospodári: Úrody obilnín budú v regiónoch mimoriadne rozdielne
Tohtoročnú úrodu obilnín zbierajú vzhľadom na nadmorskú výšku aktuálne južné a juhozápadné oblasti Slovenska.
Autor TASR
Bratislava 29. júna (TASR) - Tohtoročnú úrodu obilnín zbierajú vzhľadom na nadmorskú výšku aktuálne južné a juhozápadné oblasti Slovenska. Z monitoringu žatevných prác, ktorý na týždennej báze od svojich regionálnych komôr zbiera Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), vyplýva, že úrody budú v závislosti od regiónov mimoriadne rozdielne, a to z hľadiska množstva a aj kvality. Uviedla to hovorkyňa SPPK Jana Holéciová. Dôvodom je rozdielna intenzita zrážok, ktorá v tomto roku a najmä počas rozhodujúcich týždňov vegetácie spadla na poľné plodiny. Na odhady úrod obilnín a repky je podľa nej v tomto čase ešte veľmi skoro.
„Žatvu sme začali v polovici júna ozimným jačmeňom, hrachom a tvrdými pšenicami. Aktuálne pokračujeme so skorými pšenicami a čakáme, kým dozrejú potravinárske pšenice a repky. Odhadujeme výrazné regionálne rozdiely, niektoré parcely vzhľadom na počasie príjemne prekvapili a niektoré boli veľkým sklamaním,“ priblížil žatvu v regióne predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Levice Milan Halmeš.
Holéciová upozornila, že vzhľadom na vývoj počasia počas uplynulých dní sa extrémne sucho naďalej prehlbuje. Závlahy idú naplno v oblastiach, ktoré majú napojenie na vodné zdroje. V minulosti sme mali vybudované závlahové sústavy na rozlohe približne 320.000 hektárov (ha). Dnes ich majú pestovatelia v prenájme na rozlohe okolo 50.000 až 60.000 ha, odhaduje sa však, že reálne sa na Slovensku zavlažuje len približne 20.000 ha plôch.
Ako poľné plodiny, tak suchom trpia podľa Holéciovej aj lúky a pasienky, teda primárny zdroj zabezpečenia krmovín pre hospodárske zvieratá. SPPK jednoznačne konštatuje, že poľnohospodári majú nižšie prvé kosby krmovín a trvalých trávnych porastov. Napríklad na hornom Zemplíne sa posunul termín začiatku pastvy zvierat a prvé kosby, pričom na časti územia dolného Zemplína nebola hmota na prvú kosbu. Menej bude aj sena.
„U nás na Trenčiansku sa robí veľké množstvo sena. Naši členovia nám však avizujú výpadok sena v rozmedzí 40 až 50 %. Tam, kde mali vlani 200 balíkov sena, dnes majú 100 balíkov. Ani si nepamätáme takýto rok. Staré zásoby sena sú už takmer na nule, nových bude menej. Prioritou našich chovateľov bude, aby sa seno skŕmilo na Slovensku našimi hospodárskymi zvieratami. Štandardne sa totiž seno aj vyváža, no tento rok ho potrebujeme mať doma, v našich maštaliach,“ uviedol predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Trenčín Martin Švajda.
SPPK apeluje na svojich členov - poľnohospodárov, aby boli v úzkom kontakte s meteorológmi a zapojili sa do siete reportérov. Pravidelné informácie o stave sucha a vplyve na jednotlivé poľnohospodárske plodiny pomôžu meteorológom získať ucelenejší obraz o stave krajiny a vplyve na poľnohospodársku produkciu počas tohtoročného extrémneho sucha.
Poľnohospodári podľa hovorkyne vyzývajú verejnosť, aby sa nezdržiavala v blízkosti polí a žatvy. Požiare spred pár dní by sa totiž mohli kedykoľvek zopakovať, keďže nedostatok zrážok a horúčavy zvyšujú riziko vznietenia zbieranej úrody alebo strojov. Nie je absolútne na mieste, aby sa v prírode a v blízkostí polí manipulovalo s ohňom, cigaretami, ale aj sklenenými fľašami.
„Žatvu sme začali v polovici júna ozimným jačmeňom, hrachom a tvrdými pšenicami. Aktuálne pokračujeme so skorými pšenicami a čakáme, kým dozrejú potravinárske pšenice a repky. Odhadujeme výrazné regionálne rozdiely, niektoré parcely vzhľadom na počasie príjemne prekvapili a niektoré boli veľkým sklamaním,“ priblížil žatvu v regióne predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Levice Milan Halmeš.
Holéciová upozornila, že vzhľadom na vývoj počasia počas uplynulých dní sa extrémne sucho naďalej prehlbuje. Závlahy idú naplno v oblastiach, ktoré majú napojenie na vodné zdroje. V minulosti sme mali vybudované závlahové sústavy na rozlohe približne 320.000 hektárov (ha). Dnes ich majú pestovatelia v prenájme na rozlohe okolo 50.000 až 60.000 ha, odhaduje sa však, že reálne sa na Slovensku zavlažuje len približne 20.000 ha plôch.
Ako poľné plodiny, tak suchom trpia podľa Holéciovej aj lúky a pasienky, teda primárny zdroj zabezpečenia krmovín pre hospodárske zvieratá. SPPK jednoznačne konštatuje, že poľnohospodári majú nižšie prvé kosby krmovín a trvalých trávnych porastov. Napríklad na hornom Zemplíne sa posunul termín začiatku pastvy zvierat a prvé kosby, pričom na časti územia dolného Zemplína nebola hmota na prvú kosbu. Menej bude aj sena.
„U nás na Trenčiansku sa robí veľké množstvo sena. Naši členovia nám však avizujú výpadok sena v rozmedzí 40 až 50 %. Tam, kde mali vlani 200 balíkov sena, dnes majú 100 balíkov. Ani si nepamätáme takýto rok. Staré zásoby sena sú už takmer na nule, nových bude menej. Prioritou našich chovateľov bude, aby sa seno skŕmilo na Slovensku našimi hospodárskymi zvieratami. Štandardne sa totiž seno aj vyváža, no tento rok ho potrebujeme mať doma, v našich maštaliach,“ uviedol predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Trenčín Martin Švajda.
SPPK apeluje na svojich členov - poľnohospodárov, aby boli v úzkom kontakte s meteorológmi a zapojili sa do siete reportérov. Pravidelné informácie o stave sucha a vplyve na jednotlivé poľnohospodárske plodiny pomôžu meteorológom získať ucelenejší obraz o stave krajiny a vplyve na poľnohospodársku produkciu počas tohtoročného extrémneho sucha.
Poľnohospodári podľa hovorkyne vyzývajú verejnosť, aby sa nezdržiavala v blízkosti polí a žatvy. Požiare spred pár dní by sa totiž mohli kedykoľvek zopakovať, keďže nedostatok zrážok a horúčavy zvyšujú riziko vznietenia zbieranej úrody alebo strojov. Nie je absolútne na mieste, aby sa v prírode a v blízkostí polí manipulovalo s ohňom, cigaretami, ale aj sklenenými fľašami.