< sekcia Ekonomika
Poľnohospodári v projekte Zasejme dobro prichádzajú za seniormi
Do projektu SPPK sa v druhej polovici októbra (21. - 31. 10.) zapája 26 regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych komôr a bratislavský úrad komory.
Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Zasiať dobro v spoločnosti a poďakovať tým, ktorí si to zaslúžia - o tom je najnovší projekt Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) s názvom Zasejme dobro, s ktorým slovenskí poľnohospodári a potravinári prichádzajú za seniormi. Práve počas októbra, ktorý je každoročne mesiacom úcty k starším, chcú vyjadriť solidaritu a vďaku za ich prácu odvedenú pre spoločnosť. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK.
Do projektu SPPK sa v druhej polovici októbra (21. - 31. 10.) zapája 26 regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych komôr a bratislavský úrad komory. Slovenskí poľnohospodári a potravinári s pripraveným potravinovým darčekom navštívia rôzne zariadenia, kde sa starajú o seniorov. Členovia SPPK tak podporia kluby dôchodcov, zariadenia pre seniorov s celodennou starostlivosťou, regionálne pobočky Slovenského Červeného kríža alebo občianske združenia, ktoré pomáhajú dôchodcom aktívne vyplniť voľný čas a prispieť k zlepšeniu fyzického a mentálneho zdravia. Niektoré regionálne komory usporiadajú stretnutie s tými seniormi, ktorí v minulosti pôsobili v poľnohospodárstve alebo pri výrobe potravín.
„Seniori - práve táto skupina našej spoločnosti - si zaslúžia úctu a poďakovanie za ich dlhoročný prínos pre spoločnosť, región a odvetvie národného hospodárstva, kde v minulosti pôsobili. Dnešní seniori počas ich aktívneho života svojou prácou vytvorili základ, na ktorom my teraz môžeme stavať. Aj preto je podtitul projektu: Ďakujeme, že vy ste zasiali a my môžeme žať. Aj takýmto malým poďakovaním môžeme zasiať kúsok dobra v spoločnosti. Zároveň chceme odprezentovať a nanovo priblížiť rozmanité chute regiónov. Aj pre našich seniorov je totiž dôležité, aby sa stravovali zdravými a bezpečnými potravinami, a to obzvlášť v čase, keď sa zintenzívňujú dovozy zahraničných potravín so zníženou kvalitou a vyrobené pri nižších hygienických, výrobných a bezpečnostných štandardoch,“ uviedol predseda SPPK Andrej Gajdoš počas stretnutia so seniormi v Podunajských Biskupiciach v Bratislave.
Holéciová spresnila, že poľnohospodári a potravinári a zástupcovia regionálnych komôr navštívia seniorov okrem Bratislavy napríklad aj v okresoch Bardejov, Košice, Trebišov, Liptovský Mikuláš, Trnava, Piešťany, Nitra, Levice, Senica, Komárno, Galanta či Nové Zámky. Z produkcie slovenských výrobcov dostanú zeleninu, zemiaky, ovocie, mlieko a mliečne výrobky vrátane ovčích, múku, cukor, mäsové alebo pekárenské špeciality, ryby, med, džúsy či mraziarenské výrobky.
Pre seniorov je podľa hovorkyne pripravený aj spoločenský program, spoločné obedy a približne 100 dôchodcov, bývalých aktívnych poľnohospodárov a potravinárov, získa aj ocenenie za ich celoživotnú prácu. Celkovo v rámci projektu Zasejme dobro dostane poďakovanie viac ako 1200 seniorov v krajine.
Holéciová dodala, že projekt Zasejme dobro sa uskutočňuje počas druhej polovice novembra. Zo všetkých zapojených regionálnych komôr sa 17 z nich stretáva so seniormi práve počas 28. októbra.
Do projektu SPPK sa v druhej polovici októbra (21. - 31. 10.) zapája 26 regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych komôr a bratislavský úrad komory. Slovenskí poľnohospodári a potravinári s pripraveným potravinovým darčekom navštívia rôzne zariadenia, kde sa starajú o seniorov. Členovia SPPK tak podporia kluby dôchodcov, zariadenia pre seniorov s celodennou starostlivosťou, regionálne pobočky Slovenského Červeného kríža alebo občianske združenia, ktoré pomáhajú dôchodcom aktívne vyplniť voľný čas a prispieť k zlepšeniu fyzického a mentálneho zdravia. Niektoré regionálne komory usporiadajú stretnutie s tými seniormi, ktorí v minulosti pôsobili v poľnohospodárstve alebo pri výrobe potravín.
„Seniori - práve táto skupina našej spoločnosti - si zaslúžia úctu a poďakovanie za ich dlhoročný prínos pre spoločnosť, región a odvetvie národného hospodárstva, kde v minulosti pôsobili. Dnešní seniori počas ich aktívneho života svojou prácou vytvorili základ, na ktorom my teraz môžeme stavať. Aj preto je podtitul projektu: Ďakujeme, že vy ste zasiali a my môžeme žať. Aj takýmto malým poďakovaním môžeme zasiať kúsok dobra v spoločnosti. Zároveň chceme odprezentovať a nanovo priblížiť rozmanité chute regiónov. Aj pre našich seniorov je totiž dôležité, aby sa stravovali zdravými a bezpečnými potravinami, a to obzvlášť v čase, keď sa zintenzívňujú dovozy zahraničných potravín so zníženou kvalitou a vyrobené pri nižších hygienických, výrobných a bezpečnostných štandardoch,“ uviedol predseda SPPK Andrej Gajdoš počas stretnutia so seniormi v Podunajských Biskupiciach v Bratislave.
Holéciová spresnila, že poľnohospodári a potravinári a zástupcovia regionálnych komôr navštívia seniorov okrem Bratislavy napríklad aj v okresoch Bardejov, Košice, Trebišov, Liptovský Mikuláš, Trnava, Piešťany, Nitra, Levice, Senica, Komárno, Galanta či Nové Zámky. Z produkcie slovenských výrobcov dostanú zeleninu, zemiaky, ovocie, mlieko a mliečne výrobky vrátane ovčích, múku, cukor, mäsové alebo pekárenské špeciality, ryby, med, džúsy či mraziarenské výrobky.
Pre seniorov je podľa hovorkyne pripravený aj spoločenský program, spoločné obedy a približne 100 dôchodcov, bývalých aktívnych poľnohospodárov a potravinárov, získa aj ocenenie za ich celoživotnú prácu. Celkovo v rámci projektu Zasejme dobro dostane poďakovanie viac ako 1200 seniorov v krajine.
Holéciová dodala, že projekt Zasejme dobro sa uskutočňuje počas druhej polovice novembra. Zo všetkých zapojených regionálnych komôr sa 17 z nich stretáva so seniormi práve počas 28. októbra.