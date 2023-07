Bratislava 4. júla (TASR) - Poľnohospodári v súvislosti so žatvou prosia ľudí o ohľaduplnosť a trpezlivosť. Uviedol to Matej Korpáš z tlačového odboru Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Priblížil, že žatva sa už naplno rozbehla v južnejších oblastiach Slovenska, kde poľnohospodári zbierajú predovšetkým ozimný jačmeň. "V posledných dňoch sme však už na niektorých územiach boli svedkami požiarov, ktoré zničili veľké plochy s úrodou. Upozorňujeme občanov, že obilie je mimoriadne horľavý materiál, ktorý dokáže vzbĺknuť doslova v sekunde," zdôraznil.



Najčastejšími príčinami takýchto požiarov sú podľa Korpáša pohodené cigaretové ohorky, kusy priehľadného skla, ale aj iskry od železníc či prejazd vozidlami vrátane motocyklov. "Vyzývame preto obyvateľov, ktorí sa zvyknú zdržiavať na poliach počas žatvy, aby boli ostražití a ohľaduplní. Rovnako prosíme ľudí, aby boli trpezliví pri presune poľnohospodárskej techniky, najmä kombajnov a sprievodných vozidiel po cestných komunikáciách," podčiarkol.



Upozornil, že pestovatelia majú tiež problém s arogantným správaním, respektíve nevedomosťou niektorých ľudí. V aktuálnom roku možno na poliach vidieť nové prvky tzv. biopásy, ktoré predeľujú veľké lány. Ide o nadstavbu súčasnej poľnohospodárskej produkcie, ktorá má za cieľ spestriť krajinu a prilákať do nej viac opeľovačov. Vytvorenie dvanásťmetrových pásov stálo pestovateľov nemalé finančné prostriedky.



"Predovšetkým motorkári a štvorkolkári však cez tieto plochy veselo jazdia, keďže si myslia, že ide o zaburinenú časť či obyčajnú zmesku tráv. S týmto konaním je spojené veľké riziko. Pestovateľ by z dôvodu značného poškodenia biopásu nemusel prejsť kontrolou a nezískal by finančné prostriedky, ktoré sú za jeho založenie určené. Biopás je neproduktívna plocha, do ktorej nie je možné vstupovať ani ju kosiť. Prosíme občanov, aby to jednoducho rešpektovali," vysvetlil podpredseda SPPK Miroslav Štefček.



Pri ozeleňovaní krajiny sa podľa neho ukazuje hneď niekoľko "háčikov", s ktorými tvorcovia opatrení nepočítali. Ako žiaduce sa preto ukazuje aj aktívne diskutovať s obyvateľmi obcí o princípoch podpory v poľnohospodárstve, respektíve o tom, ako vyzerá biopás. "Podľa našich informácií podobné diskusie už v niektorých regiónoch Slovenska prebiehajú," dodal Štefček.