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Poľnohospodári: Väčšie obavy ako úroda vyvoláva krmovinová základňa
Náklady na výrobu krmiva totiž zostávajú prakticky rovnaké bez ohľadu na to, koľko hmoty sa z hektára podarí zozbierať.
Autor TASR
Bratislava 30. augusta (TASR) - Kým tohtoročné výsledky obilnín môžu byť pri konečnom zúčtovaní hodnotené ako priemerné alebo mierne podpriemerné, oveľa väčšie obavy vyvoláva krmovinová základňa. Sucho zasiahlo lucernu, ďatelinotrávy, trávy, trvalé trávne porasty aj ďalšie objemové krmoviny. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).
Priblížila, že prvá kosba lucerny priniesla podľa regionálnych hlásení výpadky približne 30 až 40 %, pri druhej kosbe už viac ako 50 %. Na niektorých miestach, kde by bežná kosba priniesla sedem až 12 ton sušiny z hektára, sa podarilo získať iba dve až tri tony. Pasienky pre hovädzí dobytok a ovce majú miestami iba polovicu bežnej produkcie. Pri sene sa očakáva výpadok 40 až 50 %.
To je podľa Holéciovej pre živočíšnu výrobu zásadný problém. Náklady na výrobu krmiva totiž zostávajú prakticky rovnaké bez ohľadu na to, koľko hmoty sa z hektára podarí zozbierať. Poľnohospodár tak vynakladá rovnaké náklady na pôdu, osivo, hnojivá, ochranu rastlín či techniku, ale výsledkom je podstatne menšie množstvo krmiva.
Spresnila, že na Trenčiansku poľnohospodári hlásili výpadok sena medzi 40 a 50 %. Ak vlani podnik vyrobil napríklad 200 balíkov sena, tento rok ich môže mať iba približne 100. Staré zásoby sa pritom rýchlo míňajú. Bežne sa časť sena vyváža, tento rok však chovatelia potrebujú, aby zostalo na Slovensku a skončilo v slovenských maštaliach.
Holéciová upozornila, že v niektorých regiónoch už farmári krmoviny nakupujú. Problémom však podľa nej je, že sucho nezasiahlo iba jednu časť Slovenska. Nedostatok krmív sa objavuje vo viacerých regiónoch a možnosti nákupu sa preto postupne zužujú.
Zdôraznila, že ak nebude dostatok sena, siláže a ďalších krmív, chovatelia budú musieť upravovať kŕmne dávky alebo znižovať stavy zvierat. To môže znamenať pokles dojivosti a následne aj zníženie podielu slovenského mlieka na trhu. V niektorých regiónoch už hlásia aj predaj hovädzieho dobytka a oviec. Dôvodom nie je ekonomické rozhodnutie farmára, ale jednoducho nedostatok pastvy, vody a krmiva.
Dodala, že ak sa situácia nezlepší, problém sa môže v ďalších mesiacoch prehĺbiť. To, čo sa dnes môže javiť ako problém jednej úrody, sa tak môže na jeseň a v zime premeniť na problém živočíšnej výroby.
Priblížila, že prvá kosba lucerny priniesla podľa regionálnych hlásení výpadky približne 30 až 40 %, pri druhej kosbe už viac ako 50 %. Na niektorých miestach, kde by bežná kosba priniesla sedem až 12 ton sušiny z hektára, sa podarilo získať iba dve až tri tony. Pasienky pre hovädzí dobytok a ovce majú miestami iba polovicu bežnej produkcie. Pri sene sa očakáva výpadok 40 až 50 %.
To je podľa Holéciovej pre živočíšnu výrobu zásadný problém. Náklady na výrobu krmiva totiž zostávajú prakticky rovnaké bez ohľadu na to, koľko hmoty sa z hektára podarí zozbierať. Poľnohospodár tak vynakladá rovnaké náklady na pôdu, osivo, hnojivá, ochranu rastlín či techniku, ale výsledkom je podstatne menšie množstvo krmiva.
Spresnila, že na Trenčiansku poľnohospodári hlásili výpadok sena medzi 40 a 50 %. Ak vlani podnik vyrobil napríklad 200 balíkov sena, tento rok ich môže mať iba približne 100. Staré zásoby sa pritom rýchlo míňajú. Bežne sa časť sena vyváža, tento rok však chovatelia potrebujú, aby zostalo na Slovensku a skončilo v slovenských maštaliach.
Holéciová upozornila, že v niektorých regiónoch už farmári krmoviny nakupujú. Problémom však podľa nej je, že sucho nezasiahlo iba jednu časť Slovenska. Nedostatok krmív sa objavuje vo viacerých regiónoch a možnosti nákupu sa preto postupne zužujú.
Zdôraznila, že ak nebude dostatok sena, siláže a ďalších krmív, chovatelia budú musieť upravovať kŕmne dávky alebo znižovať stavy zvierat. To môže znamenať pokles dojivosti a následne aj zníženie podielu slovenského mlieka na trhu. V niektorých regiónoch už hlásia aj predaj hovädzieho dobytka a oviec. Dôvodom nie je ekonomické rozhodnutie farmára, ale jednoducho nedostatok pastvy, vody a krmiva.
Dodala, že ak sa situácia nezlepší, problém sa môže v ďalších mesiacoch prehĺbiť. To, čo sa dnes môže javiť ako problém jednej úrody, sa tak môže na jeseň a v zime premeniť na problém živočíšnej výroby.