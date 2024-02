Poľnohospodári vítajú prijatie novely zákona o sociálnom poistení

Bratislava 15. februára (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) víta prijatie novely zákona o sociálnom poistení, ktorou sa do júna predlžujú odvodové úľavy. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK.



Slovenskí poľnohospodári a potravinári môžu podľa nej do júna tohto roka vyrábať potraviny pri nižších nákladoch na odvody. Umožňuje im to novela zákona o sociálnom poistení, ktorú v stredu (14. 2.) schválili poslanci Národnej rady SR. Domáci výrobcovia potravín tento krok hodnotia pozitívne, v systémovej pomoci odvetviu treba pokračovať.



Zdôraznila, že cena ľudskej práce je rozhodujúcou položkou v rámci cenotvorby potravín. Predĺženie odvodových úľav, o ktorom rozhodli poslanci parlamentu, prispeje k stabilizovaniu výroby potravín a tlmeniu inflácie.



SPPK vidí účinok odvodových úľav aj priamo v praxi, a to v tom, že tempo zdražovania potravín sa výrazne znížilo. Aktuálne podľa Štatistického úradu SR vlani kleslo z necelých 29 % (zo začiatku minulého roka) na súčasnú hodnotu 4,9 %.



"Sme radi, že aj takýmito opatreniami sa stabilizuje podnikateľské prostredie pre agropotravinárov a budú opäť o niečo viac konkurencieschopnými. Aj vďaka tejto systémovej pomoci tlmíme infláciu a robíme potraviny cenovo dostupnejšie," uviedol predseda SPPK Emil Macho. Úľavy na platení odvodov by mali podľa neho pokračovať aj v budúcnosti.