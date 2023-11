Poľnohospodárska komora víta zmiernenie podmienok pre chov zvierat

Bratislava 22. novembra (TASR) - Štát chovateľom hospodárskych zvierat zmierni navrhované prísne podmienky chovu a upustí od prílišnej byrokracie, ktorú pre nich pripravoval. Od júla budúceho roka im totiž chcel o viac ako polovicu skrátiť čas na nahlásenie počtu zvierat na farmách. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR nakoniec od tohto zámeru ustúpilo, čo Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) a aj samotní chovatelia vítajú. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK.



Pripomenula, že už v lete SPPK upozorňovala na zámer MPRV, ktoré pripravovalo novelizáciu vyhlášok týkajúcich sa identifikácie a registrácie hospodárskych zvierat - ošípaných, hovädzieho dobytka a oviec a kôz. Ich cieľom bolo, aby poľnohospodári od 1. júla 2024 nahlasovali každú jednu zmenu v počte zvierat na farme (presun, úhyn, narodenie) elektronicky a nie do siedmich dní - tak je to dnes, ale už do troch.



Zamýšľaný zámer chovateľov podľa Holéciovej veľmi zneistil a nesúhlasili s ním, pretože v prípade stoviek až tisícov zvierat v jednom podniku ohlasovaciu povinnosť reálne nevedeli v tak krátkom čase splniť. Namiesto zachovania súčasného stavu im mali pribudnúť nové byrokratické povinnosti s hrozbou vysokých pokút a krátením európskych a národných podpôr. Slovensko by sa stalo ojedinelou krajinou v EÚ, kde majú takto prísne nastavené podmienky pre chovateľov.



MPRV podľa hovorkyne aj na základe odborných argumentov SPPK nakoniec k zamýšľanej zmene nepristúpilo a vyhlášky meniť nebude. Pre chovateľov hovädzieho dobytka, oviec a kôz zmeny teda nepripravuje a ponechá im súčasnú sedemdňovú oznamovaciu lehotu. Vyhlášky sú už podľa nej zverejnené v Zbierke zákonov a účinné budú od 1. júla 2024.



"Vysoko oceňujeme rozhodnutie rezortného ministerstva. Naši chovatelia tak majú o jednu starosť menej. Môžu sa v pokoji naďalej venovať chovu zvierat, zvyšovať ich počty a zabezpečovať tak zdravé slovenské mäso a mlieko pre našich spotrebiteľov. Príprava národnej legislatívy, ktorá je nad rámec tej európskej, vie vždy výrazne sťažiť podnikanie na pôde. Práve preto oceňujeme rozhodnutie ministerstva ponechať v platnosti aktuálny stav," uviedol predseda SPPK Emil Macho.



SPPK podľa slov Holéciovej verí, že k zmene nedôjde nakoniec ani v prípade chovateľov ošípaných. Pre nich zatiaľ zachovanie súčasnej sedemdňovej dĺžky ohlasovacej povinnosti od 1. júna 2024 neplatí a naďalej sa pre nich v samostatnej vyhláške o identifikácii a registrácii ošípaných počíta so skrátenou trojdňovou lehotou. SPPK je preto podľa nej pripravená na ďalšiu diskusiu, prečo je nutné nesprísňovať pravidlá ani pre sektor ošípaných.