Poľnohospodári vyzvali rezorty, aby začali riešiť situáciu s medveďmi

Háj 12. júla (TASR) - Poľnohospodári vyzvali Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, aby začali riešiť situáciu s medveďmi hnedými. Ak rezorty podľa nich neprijmú razantné opatrenia, sú pripravení podniknúť akcie. Informoval o tom v utorok na farme v Háji (okres Turčianske Teplice) predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory (SPPK) Emil Macho.



"Medvede na Slovensku sú premnožené. Poľnohospodári sú momentálne v plnej sezóne, nielen v horských oblastiach, ale aj v nížinách, kde už tiež máme medvede. Poľnohospodári nechodia do práce o 10.00 h a nechodia z nej o 17.00 h, vstávajú skoro ráno, keď sú zvieratá vo svojej aktívnej fáze, a chodia z práce neskoro večer," načrtol Macho.



Poľnohospodári sa podľa neho preto pýtajú kompetentných, dokedy sa musí nielen im niečo stať, aby sa téma medveďov začala na Slovensku riešiť, keďže neprejde deň, aby sa medvede nespomínali v médiách alebo na sociálnych sieťach. "Poľnohospodári nebudú čakať. Budeme oveľa aktívnejšie komunikovať túto tému, chceme vyzvať rezortných ministrov pôdohospodárstva a životného prostredia, aby okamžite túto situáciu začali riešiť," ozrejmil s tým, že ak sa neprijmú razantné opatrenia, poľnohospodári z dotknutých regiónov sú pripravení na problém upozorniť protestom.



Problémy so šelmami, ktoré spôsobujú škody na majetku a zraňujú ľudí, eviduje podľa Macha nielen Slovensko, ale i ďalšie krajiny v Európe. Predseda SPPK zdôraznil, že SR môže požiadať Európsku komisiu o výnimku a musí začať regulovať počet medveďov. Upozornil zároveň, že situácia sa však nevyrieši zo dňa na deň. "Nie sme proti prírode, chceme, aby zvieratá v lese boli, ale čo je veľa, je veľa," vyhlásil.



Majiteľ farmy Veles v Háji Martin Sedlačko spomenul, že farma rieši problémy so šelmami už sedem rokov, škody im spôsobili na zvieratách i krmive. Situácia podľa neho vyvrcholila minulý týždeň napadnutím jeho syna medveďom. Sedlačko vyhlásil, že medvede, ktoré prekročia farmu, budú mŕtve.



Situáciou s medveďmi sa majú budúci týždeň zaoberať i na mimoriadnom zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.



Na okamžité riešenie situácie s medveďmi vyzvala premiéra Ľudovíta Ódora a ministra životného prostredia Milana Chrenka i strana Smer-SD. V problémových lokalitách je podľa nej nutné nariadiť regulovaný, riadený odstrel premnoženého medveďa.