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Poľnohospodári z V4 chcú spoločný postup pri suchu aj mliečnej kríze
Účastníci stretnutia sa zhodli, že k najväčším spoločným problémom aktuálne patria dôsledky sucha.
Autor TASR
Nitra 3. septembra (TASR) - Sucho, pokles cien mlieka, vysoké výrobné náklady a budúcnosť Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) Európskej únie (EÚ) sú hlavnými problémami, ktoré v súčasnosti spájajú poľnohospodárov krajín Vyšehradskej skupiny (V4). Zhodli sa na tom vo štvrtok v Nitre predstavitelia poľnohospodárskych komôr Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska.
Na rokovaní sa zúčastnil aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD), ktorý avizoval, že Slovensko počas svojho predsedníctva vo V4 pripravuje rozšírenie spolupráce na formát V4+5. Do širšej spolupráce dostali pozvánku Slovinsko, Chorvátsko, Rumunsko, Bulharsko a Taliansko. „Cieľom je vytvoriť silnejší blok krajín s podobnými záujmami, ktorý bude schopný presadzovať spoločné požiadavky poľnohospodárov v EÚ. Potrebujeme silnejší hlas v Európe,“ uviedol minister, podľa ktorého je potrebné hľadať partnerov pri zmenách nastavenia SPP po roku 2028.
Účastníci stretnutia sa zhodli, že k najväčším spoločným problémom aktuálne patria dôsledky sucha. „Poľsko eviduje pokles výnosov pri žatve minimálne o 20 percent, Česká republika jednu z najhorších žatiev za posledných 15 rokov a Slovensko priemerné až podpriemerné výsledky. Najväčšie obavy však smerujú k jesenným plodinám a k nedostatku krmovín, ktorý môže výrazne ovplyvniť chov hovädzieho dobytka, hydiny aj ošípaných. V Maďarsku sucho výrazne zasiahlo najmä pestovanie kukurice, pričom v niektorých oblastiach bola úroda minimálna,“ uviedlo ministerstvo pôdohospodárstva.
Ďalším problémom je podľa účastníkov rokovania mliečna kríza. Producenti čelia poklesu cien mlieka a zároveň vysokým výrobným nákladom. Situácia môže viesť k ďalšiemu znižovaniu stavov hospodárskych zvierat. Prezident Agrárnej komory ČR Jan Doležal za kľúčové označil nízke ceny mlieka, vysoké náklady na hnojivá a pohonné látky a predovšetkým sucho. Kritizoval pritom prístup Európskej komisie, ktorá podľa neho necháva riešenie dôsledkov sucha najmä na jednotlivé členské štáty.
Maďarská strana upozornila na nadprodukciu mlieka a mliečnych výrobkov v EÚ, ktorá za posledných osem až desať mesiacov vytvára tlak na producentov aj spracovateľov. Podobné problémy podľa maďarských poľnohospodárov vznikajú aj pri ošípaných a kukurici. Jedným z možných riešení môže byť podpora dopytu prostredníctvom európskych programov, napríklad Školského mlieka.
Poľskí zástupcovia poukázali na problém dovozu komodít z Ukrajiny. Tranzit ukrajinského obilia pripúšťajú, požadujú však prísne kontrolované podmienky a zabezpečenie toho, aby komodity nezostávali na trhu EÚ.
Predseda SPPK Jozef Šumichrast vyzdvihol spoluprácu komory s ministerstvom pôdohospodárstva. Ako príklad uviedol stredajšie rokovanie vlády, ktorá prijala uznesenie, obsahujúce desať bodov, týkajúcich sa poľnohospodárov. Podľa jeho slov sa všetky stretli s veľkým súhlasom agrosektora.
Účastníci rokovania v Nitre sa zhodli, že riešenie dôsledkov sucha, stabilizácia trhu s mliekom, konkurencieschopnosť európskeho poľnohospodárstva a nastavenie budúcej SPP si vyžadujú koordinovaný postup krajín regiónu.
Na rokovaní sa zúčastnil aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD), ktorý avizoval, že Slovensko počas svojho predsedníctva vo V4 pripravuje rozšírenie spolupráce na formát V4+5. Do širšej spolupráce dostali pozvánku Slovinsko, Chorvátsko, Rumunsko, Bulharsko a Taliansko. „Cieľom je vytvoriť silnejší blok krajín s podobnými záujmami, ktorý bude schopný presadzovať spoločné požiadavky poľnohospodárov v EÚ. Potrebujeme silnejší hlas v Európe,“ uviedol minister, podľa ktorého je potrebné hľadať partnerov pri zmenách nastavenia SPP po roku 2028.
Účastníci stretnutia sa zhodli, že k najväčším spoločným problémom aktuálne patria dôsledky sucha. „Poľsko eviduje pokles výnosov pri žatve minimálne o 20 percent, Česká republika jednu z najhorších žatiev za posledných 15 rokov a Slovensko priemerné až podpriemerné výsledky. Najväčšie obavy však smerujú k jesenným plodinám a k nedostatku krmovín, ktorý môže výrazne ovplyvniť chov hovädzieho dobytka, hydiny aj ošípaných. V Maďarsku sucho výrazne zasiahlo najmä pestovanie kukurice, pričom v niektorých oblastiach bola úroda minimálna,“ uviedlo ministerstvo pôdohospodárstva.
Ďalším problémom je podľa účastníkov rokovania mliečna kríza. Producenti čelia poklesu cien mlieka a zároveň vysokým výrobným nákladom. Situácia môže viesť k ďalšiemu znižovaniu stavov hospodárskych zvierat. Prezident Agrárnej komory ČR Jan Doležal za kľúčové označil nízke ceny mlieka, vysoké náklady na hnojivá a pohonné látky a predovšetkým sucho. Kritizoval pritom prístup Európskej komisie, ktorá podľa neho necháva riešenie dôsledkov sucha najmä na jednotlivé členské štáty.
Maďarská strana upozornila na nadprodukciu mlieka a mliečnych výrobkov v EÚ, ktorá za posledných osem až desať mesiacov vytvára tlak na producentov aj spracovateľov. Podobné problémy podľa maďarských poľnohospodárov vznikajú aj pri ošípaných a kukurici. Jedným z možných riešení môže byť podpora dopytu prostredníctvom európskych programov, napríklad Školského mlieka.
Poľskí zástupcovia poukázali na problém dovozu komodít z Ukrajiny. Tranzit ukrajinského obilia pripúšťajú, požadujú však prísne kontrolované podmienky a zabezpečenie toho, aby komodity nezostávali na trhu EÚ.
Predseda SPPK Jozef Šumichrast vyzdvihol spoluprácu komory s ministerstvom pôdohospodárstva. Ako príklad uviedol stredajšie rokovanie vlády, ktorá prijala uznesenie, obsahujúce desať bodov, týkajúcich sa poľnohospodárov. Podľa jeho slov sa všetky stretli s veľkým súhlasom agrosektora.
Účastníci rokovania v Nitre sa zhodli, že riešenie dôsledkov sucha, stabilizácia trhu s mliekom, konkurencieschopnosť európskeho poľnohospodárstva a nastavenie budúcej SPP si vyžadujú koordinovaný postup krajín regiónu.