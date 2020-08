Poľnohospodári z Východoslovenskej nížiny zarobia tak ako vlani

Michalovce 12. augusta (TASR) – Úroda obilnín na Východoslovenskej nížine je tento rok aj napriek extrémnym suchám na jar a silným dažďom počas júna a júla lepšia ako vlani. Tržby poľnohospodárov však budú na podobnej úrovni ako v minulom roku. Pre TASR to povedal predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Michalovce Július Fazekas.



„Keď to porovnám s minulým rokom, úrody sú lepšie zhruba o 10 – 15 percent. Z čoho nám však je na druhej strane dosť smutno, je, že v polovici žatvy začali ceny klesať a sú pomerne nízke," uviedol, pričom poukázal i na skutočnosť, že minimálny rozdiel je aj medzi cenami potravinárskej a kŕmnej pšenice.



„Poľnohospodári budú zvažovať, či má vôbec význam pestovať potravinársku pšenicu, do ktorej sú omnoho väčšie vstupy, vyžaduje si väčšiu pozornosť a je tam rozdiel ani nie desať eur," vysvetlil.



Ako Fazekas doplnil, priemer úrody pšenice ozimnej na 22 404 hektároch predstavuje v okresoch Michalovce a Sobrance 5,75 tony na hektár. „Úroda je veľmi slušná a porovnateľná s úrodami na západnom Slovensku," zhodnotil. U jačmeňa ozimného predstavovala úroda priemerne 5,55 tony na hektár, pri jarnom len 4,20 tony na hektár.



Ostatné plodiny majú v regióne veľmi malé zastúpenie. „Vôbec sa tu nepestujú raž ani tritikale. Pri repke olejnej došlo k veľkému poklesu výmer. Niekedy v tejto doline sa pestovalo okolo 15.000 hektárov repky, teraz je to len 9082 hektárov," priblížil. Úrodu repky za tento rok pritom vyčíslil na 3,10 tony na hektár.



Extrémne suchá, ktoré Slovensko na jar trápili, podľa Fazekasa poľnohospodárom na juhu východného Slovenska problém nespôsobovali. „Východoslovenská nížina je charakteristická tým, že znáša suchá, lebo sú tu ťažké pôdy. Nám skôr škodia dažde, pretože voda nepresiakne do hĺbky a ostáva na povrchu, čo veľmi škodí," dodal s tým, že silné dažde aj napriek očakávaniam neuškodili ani potravinárskej pšenici.