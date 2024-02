Poľnohospodári zablokovali hranicu Hodonín-Holíč

Praha 22. februára (TASR) - Poľnohospodári s traktormi zastavili vo štvrtok okolo 10.00 h premávku na česko-slovenskom hraničnom priechode Hodonín-Holíč. Na mieste sú podľa stanice ČT24 stovky traktorov. Výkonný podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Andrej Gajdoš zdôraznil, že neprotestujú proti EÚ, ale proti zlým rozhodnutiam Európskej komisie (EK), informuje spravodajkyňa TASR.



Českých a slovenských farmárov prišli k hranici pri mestách Hodonín a Holíč podporiť aj poľnohospodári z Maďarska a Poľska. Podľa rečníkov je cieľom upozorniť na byrokratickú záťaž aj problémy, ktoré im spôsobuje dovoz lacnejšieho tovaru z krajín mimo EÚ.



Gajdoš zdôraznil, že farmári boli k protestom dohnaní, pretože dlhé rokovania s EK podľa jeho slov nikam neviedli. "Tieto naše protesty sú absolútne apolitické. Neprotestujeme ani pre koalíciu, ani pre opozíciu, ani pre Kremeľ. Protestujeme sami za seba, pre náš dôstojný život, ktorý dokáže zabezpečiť budúcnosť nám a našim deťom. Neprotestujeme proti EÚ. Protestujeme proti nesprávnym rozhodnutiam EK," vyhlásil podpredseda SPPK.



Pripomenul tri hlavné dôvody demonštrácií - byrokracia nielen z európskej, ale aj národnej úrovne, dôsledky Zelenej dohody pre Európu (Green Deal) a dovozy plodín z krajín mimo EÚ. "My sme farmári, chceme pracovať v poli, so zvieratami, chceme nakŕmiť Európu. Nechceme vypĺňať papiere a sedieť za počítačom," vyhlásil Gajdoš. Dodal, že zo slovenskej strany ešte ďalší poľnohospodári dorazia, meškanie zdôvodnil problémami s logistikou.



Prezident Agrárnej komory ČR Jan Doležal vyhlásil, že chcú, aby sa za nich politici postavili. "My vyprodukujeme kvalitné bezpečné potraviny, respektíve suroviny pre tieto potraviny a nemôžeme ich predať. Dnes sme tu za seba, ale chceme, aby sa politici budúci týždeň 26. februára, keď má zasadať rada ministrov pôdohospodárstva, postavili za nás. Aby povedali, že takto to ďalej nejde," povedal Doležal.



Podľa českej agrárnej komory vyrazilo v ČR k hraniciam so Slovenskom, Poľskom a Nemeckom asi 3000 poľnohospodárskych strojov. Do štvrtkového protestu je podľa organizátorov zapojených desať krajín EÚ.