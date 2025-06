Poľnohospodári: Začala sa žatva, nebude asi historicky rekordná

Bratislava 20. júna (TASR) - Žatva na Slovensku sa v týchto dňoch stala realitou. Prvé kombajny už vyšli do polí a v niektorých oblastiach južného Slovenska začínajú kosiť tohtoročnú úrodu. Úvodné kosenie je pokusné, aby poľnohospodári zistili kvalitu zrna, úroveň jeho zrelosti a následne zvážili ďalší postup. V najbližších dňoch a najmä od budúceho týždňa sa už zber zrna rozbehne naplno. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Priblížila, že okres Nitra patrí medzi prvé oblasti Slovenska, kde sa postupne začína tohtoročná žatva. Poľnohospodári budú zvedaví najmä na to, ako sa s chýbajúcimi zimnými a jarnými zrážkami dokázalo obilie vysporiadať. Deficit vlahy v pôde je evidentný už mesiace a informujú o tom aj pestovatelia.



Upozornila, že podľa aktuálnych údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu je miera intenzity pôdneho sucha v celom profile na úrovni extrémneho sucha približne na 23 % územia. Najhoršia situácia je vo východnej časti Podunajskej nížiny, na Tekove, Považí, Strážovských vrchoch, hornej Nitre, Pohroní, Above a Zemplíne.



Niektorí pestovatelia mali podľa Holéciovej začiatkom jari práve pre sucho oziminy nízkeho vzrastu, rastliny boli slabé a v nedostatočnej kondícii. Studený máj najmä v severne položených oblastiach Slovenska (napríklad Liptov) zabrzdil ich vývoj. Teraz postupne prichádza čas ich zberu. Aj preto podľa odhadov poľnohospodárov a z opatrnosti pred nevyspytateľným počasím komora neočakáva historicky rekordnú žatvu.



„Je viac-menej isté, že rekordy v tomto roku prepisovať nebudeme. Očakávame priemerné úrody hustosiatych obilnín a repky práve pre slabé zrážky a jarné počasie. Pozitívnou správou je, že zrna bude dostatok pre potreby Slovenska. A to je veľmi dobrá správa nielen pre mlyny a pekárne, ale aj pre našich spotrebiteľov,“ uviedol prvý podpredseda SPPK Emil Macho.



Okrem priemerných úrod sa podľa hovorkyne očakávajú aj výrazné regionálne alebo až lokálne rozdiely v množstve a kvalite zrna. Identická plodina pestovaná na rovnakej pôde u dvoch susediacich podnikov v chotári môže priniesť výrazné rozdiely v kvalite a množstve. Stačí nerovnomerné rozloženie zrážok počas vývoja rastliny na relatívne malom území krajiny a rozdiely v úrode sú vysoko pravdepodobné. Potvrdzujú to podľa nej aj skúsenosti z minulých rokov.



Holéciová upozornila, že tohtoročná žatva sa začína o pár dní neskôr ako vlaňajšia. Zber obilnín a repky sa v roku 2024 začal podľa monitoringu SPPK 17. júna a trval 74 dní, čo bola najkratšia žatva od roku 2017. Naopak, najdlhšie, až 92 dní, zbierali poľnohospodári letnú úrodu v roku 2018. Náročnú a dlhú žatvu vtedy poznačili časté zrážky, ktoré neumožňovali plynulý zber zrna.



Dodala, že žatva sa v najbližších dňoch naplno rozbehne u pestovateľov v južne položených oblastiach krajiny. Napríklad nitrianski poľnohospodári očakávajú, že avizovaný horúci víkend zrýchli dozrievanie obilia a kosiť už začnú naplno. Trnavskí a komárňanskí poľnohospodári sa pripravujú na začiatok žatvy v druhej polovici budúceho týždňa. Štandardne sa ako prvý zbiera ozimný jačmeň.