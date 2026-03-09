< sekcia Ekonomika
Poľnohospodári: Začali sa jarné práce na poliach
Pestovatelia, ovocinári alebo zeleninári vychádzajú do polí, ošetrujú pôdu, sejú a sadia prvé jarné plodiny vrátane zemiakov a zeleniny.
Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Pestovatelia, ovocinári alebo zeleninári vychádzajú do polí, ošetrujú pôdu, sejú a sadia prvé jarné plodiny vrátane zemiakov a zeleniny. Zároveň hodnotia, ako prezimovali ešte na jeseň zasiate oziminy, teda jačmeň, pšenica alebo repka. Časť krajiny už zasahuje začínajúce až mierne sucho, týka sa to najmä stredných a severne položených oblastí Slovenska. V kombinácii s teplom a vetrom bude pôda viac náchylná, aby presychala. Pestovatelia už majú pripravené závlahy. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).
Priblížila, že tohtoročná zima bola síce o niečo bohatšia na snehové zrážky, no aj tak sneh neposkytol toľko vlahy, ako by bolo žiaduce a najmä na juhozápade krajiny sa vlaha nedostala do hlbších častí pôdy. Pre ďalší vývoj zasiatych alebo zasadených plodín bude podľa nej teraz kľúčové, aké bude v marci počasie a ako sa práve začiatkom jari vyvinie vlahová bilancia v pôde.
Pre poľnohospodárov bolo podľa Holéciovej dôležité aj to, že počas zimy mrzlo. Silný mráz totiž pomohol zmierniť tlak škodcov a rôznych nežiaducich patogénnych činiteľov v pôde, ktoré sú citlivé na nízke teploty.
Spresnila, že aktuálne v nižšie položených oblastiach Slovenska už poľnohospodári vysievajú prvé jarné plodiny. Do pôdy ide v týchto dňoch najmä jačmeň, neskôr sa bude siať pšenica, hrach, zelenina a už týždeň sa sadia na juhu aj zemiaky - skoré aj neskoré odrody.
V severne položených oblastiach, napríklad na Liptove, so sejbou jarín podľa hovorkyne ešte nezačali. Čaká sa, kým pôda úplne rozmrzne. Veľkou výzvou pre niektorých pestovateľov z oblasti Považia je otázka, čo budú pestovať namiesto tradičnej cukrovej repy, keďže cukrovar na Považí skončil s jej spracovaním. Na plochách, kde chceli zasiať repu v tejto sezóne, majú už, vzhľadom na čas, výrazne obmedzené možnosti na pestovanie. Do úvahy prichádzajú len jarné plodiny, ako napríklad kukurica, slnečnica či jarný jačmeň.
„Pestovatelia v južnejšie položených oblastiach sejú už aj koreňovú zeleninu a budúcu úrodu následne zakrývajú netkanou textíliou. Aj preto môžu vidieť spotrebitelia v niektorých oblastiach biele plochy, pod ktorými už začínajú klíčiť zemiaky či mrkva. Naši pestovatelia sa snažia sadiť a siať hneď, ako im dovolí príroda. Ich cieľom je to, aby dostali na trh svoju úrodu čo najskôr, pretože konkurencia z južne položených slnečných krajín je veľká,“ uviedol podpredseda SPPK Jozef Šumichrast.
Holéciová dodala, že kľúčovou premennou aj v tejto pestovateľskej sezóne bude počasie a najmä zrážky. Pestovatelia budú musieť sejbu svojich plodín vhodne načasovať tak, aby stihli agrotechnické termíny a aby zasiali a zasadili budúce plodiny vtedy, keď bude optimálne množstvo vlahy v pôde. Niektorí pestovatelia už majú pripravené aj závlahové sústavy, aby včas pustili na polia vodu.
Priblížila, že tohtoročná zima bola síce o niečo bohatšia na snehové zrážky, no aj tak sneh neposkytol toľko vlahy, ako by bolo žiaduce a najmä na juhozápade krajiny sa vlaha nedostala do hlbších častí pôdy. Pre ďalší vývoj zasiatych alebo zasadených plodín bude podľa nej teraz kľúčové, aké bude v marci počasie a ako sa práve začiatkom jari vyvinie vlahová bilancia v pôde.
Pre poľnohospodárov bolo podľa Holéciovej dôležité aj to, že počas zimy mrzlo. Silný mráz totiž pomohol zmierniť tlak škodcov a rôznych nežiaducich patogénnych činiteľov v pôde, ktoré sú citlivé na nízke teploty.
Spresnila, že aktuálne v nižšie položených oblastiach Slovenska už poľnohospodári vysievajú prvé jarné plodiny. Do pôdy ide v týchto dňoch najmä jačmeň, neskôr sa bude siať pšenica, hrach, zelenina a už týždeň sa sadia na juhu aj zemiaky - skoré aj neskoré odrody.
V severne položených oblastiach, napríklad na Liptove, so sejbou jarín podľa hovorkyne ešte nezačali. Čaká sa, kým pôda úplne rozmrzne. Veľkou výzvou pre niektorých pestovateľov z oblasti Považia je otázka, čo budú pestovať namiesto tradičnej cukrovej repy, keďže cukrovar na Považí skončil s jej spracovaním. Na plochách, kde chceli zasiať repu v tejto sezóne, majú už, vzhľadom na čas, výrazne obmedzené možnosti na pestovanie. Do úvahy prichádzajú len jarné plodiny, ako napríklad kukurica, slnečnica či jarný jačmeň.
„Pestovatelia v južnejšie položených oblastiach sejú už aj koreňovú zeleninu a budúcu úrodu následne zakrývajú netkanou textíliou. Aj preto môžu vidieť spotrebitelia v niektorých oblastiach biele plochy, pod ktorými už začínajú klíčiť zemiaky či mrkva. Naši pestovatelia sa snažia sadiť a siať hneď, ako im dovolí príroda. Ich cieľom je to, aby dostali na trh svoju úrodu čo najskôr, pretože konkurencia z južne položených slnečných krajín je veľká,“ uviedol podpredseda SPPK Jozef Šumichrast.
Holéciová dodala, že kľúčovou premennou aj v tejto pestovateľskej sezóne bude počasie a najmä zrážky. Pestovatelia budú musieť sejbu svojich plodín vhodne načasovať tak, aby stihli agrotechnické termíny a aby zasiali a zasadili budúce plodiny vtedy, keď bude optimálne množstvo vlahy v pôde. Niektorí pestovatelia už majú pripravené aj závlahové sústavy, aby včas pustili na polia vodu.