Poľnohospodári: Žatva plynule pokračuje, 1/3 jačmeňa je pod strechou

Bratislava 10. júla (TASR) - Žatva na Slovensku v týchto dňoch plynule pokračuje. Daždivé obdobie aktuálne vystriedali horúčavy. Poľnohospodári preto mohli zrýchliť zber hustosiatych obilnín a repky. Ich cieľom je pozbierať úrodu čo najrýchlejšie, aby sa vyhli napríklad aj možným požiarom z dôvodu vysokých teplôt. Uviedla to hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.



Upozornila, že štandardne sa ako prvý kosí ozimný jačmeň a aj ten, ktorý sa pestuje na sladovnícke účely. "Podľa monitoringu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory máme v týchto dňoch pokosenú už približne tretinu jačmeňov. Spolu s ozimným sa kosí už aj jarný jačmeň a poľnohospodári sa postupne púšťajú aj do porastov repky olejnej. Pri pšenici ešte čakajú, keď definitívne dozrie. Zatiaľ je pokosených len asi 0,15 % zasiatej výmery, ktorú obhospodarujú členovia SPPK," spresnila.



Doterajšiu žatvu charakterizuje podľa Holéciovej jej skorší začiatok, miestami poľahnuté porasty z dôvodu intenzívnych júnových dažďov, ale aj hrabošmi doslova vyžraté parcely obilia v niektorých regiónoch. Napríklad v bratislavskom regióne hraboš poľný poškodil približne polovicu porastov. V niektorých lokalitách okresu Komárno škody na obilí, repke a kukurici zase spôsobil ľadovec.



Do žatvy sa podľa hovorkyne postupne budú zapájať aj regióny stredného Slovenska. Vo Zvolene už kosia, svidnícki poľnohospodári začali ozimný jačmeň zbierať už 4. júla. Na Kysuciach, Turci, Orave a Liptove, v okolí Žiliny a pod Tatrami sa žatva očakáva približne v druhej polovici júla.



Pripomenula, že vlani o takomto čase sa obilie zberalo počas extrémneho letného sucha. "V tomto roku máme vďaka chladnému a daždivému jarnému počasiu najmä počas mája oveľa priaznivejšie podmienky na vývoj poľnohospodárskych plodín. Podľa informácií SHMÚ je v týchto dňoch začínajúce sa sucho len na desatine územia našej krajiny, prevažne na strednom a západnom Slovensku. V povrchovej vrstve je mierne až výrazné sucho lokálne na Záhorí a Považí. Isté je, že aktuálne horúce počasie ešte urýchli dozrievanie obilia a priebeh žatvy," podčiarkla.



Poľnohospodári preto podľa Holéciovej prosia motoristov o trpezlivosť na cestách a ich ohľaduplnosť pri presune traktorov a veľkých kombajnov. Aby sa v takomto počasí minimalizovalo riziko vzniku požiarov, poľnohospodári budú podľa možností kosiť až do neskorých večerných hodín.



Zdôraznila, že základom každej žatvy je čo najrýchlejšie naplniť sklady novou úrodou a následne ju aj výhodne predať. O úspechu žatvy tak nerozhodne len doterajší vývoj porastov a počasie v najbližších týždňoch, ale aj ceny, za aké budú poľnohospodári vedieť svoje dopestované obilie a repku predať svojim odberateľom na ďalšie spracovanie.



Holéciová dodala, že poľnohospodári budú preto sledovať aj vývoj žatvy u najväčších svetových producentov vrátane Ukrajiny a následnú tvorbu cien, ktoré majú významný vplyv na predaj slovenskej úrody.