Poľnohospodárom sa môžu upraviť podmienky pri príjme z iných činností

Bratislava 20. decembra (TASR) - Definícia toho, čo nepatrí do príjmov z nepoľnohospodárskych činností v predchádzajúcom kalendárnom roku, sa môže upraviť. Započítavať by sa nemuseli príjmy z lesníckych činností a príjmy súvisiace s činnosťami na ochranu prírody a krajiny. Vyplýva to z nariadenia, ktoré upravuje nariadenie ustanovujúce požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality. V stredu nariadenie schválila vláda.



"Cieľom návrhu nariadenia vlády je novelizácia príslušných ustanovení nariadenia z dôvodu zosúladenia vnútroštátnej legislatívy pre oblasť priamych platieb a neprojektových podpôr s modifikovaným Strategickým plánom Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 - 2027 a upresnenia príslušných ustanovení s cieľom zabezpečiť ich jednoznačný výklad a zjednodušenie aplikačnej praxe," uvádza sa v dôvodovej správe.



Nariadenie spresňuje a rozširuje aj kritériá, ktoré určujú požiadavky na aktívneho poľnohospodára. Hodnota vlastnej produkcie by sa mohla určiť podľa spôsobu vedenia účtovníctva prijímateľa. Bola by to buď ako hodnota vlastnej produkcie, alebo príjmy z predaja vlastných výrobkov.



Z druhov rýchlorastúcich drevín a ich krížencov s uvedením maximálneho cyklu zberu by sa tiež mohli odstrániť tri druhy topoľa, ktoré sú zo strany rezortu životného prostredia považované za nepôvodné dreviny s potenciálom pôsobiť ako invazívne dreviny. Majú mať negatívny vplyv na pôvodné druhy topoľov v SR.



Účinnosť nariadenia navrhuje rezort pôdohospodárstva od 1. januára 2024.