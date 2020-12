Bratislava 6. decembra (TASR) - Poľnohospodárom sa nepodarí dokončiť časť osevu. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK). "V posledných dňoch sa poľnohospodárom darí aspoň čiastočne zvyšovať podiel pozberanej výmery plodín jesenného zberu. Mnohé porasty však majú vplyvom nepriaznivého počasia uplynulých týždňov zníženú kvalitu, iné sú poškodené nezvratne a sú zaorávané do zeme. Poľnohospodárom sa nepodarí dokončiť časť osevu," spresnil.



Upozornil, že aj v týchto dňoch, dokonca aj v neskorých večerných hodinách, môžu občania vidieť na poliach poľnohospodárske stroje, ktoré sa v zložitom teréne snažia dozbierať jesenné plodiny, resp. zasiať ďalšiu úrodu. Aktuálne sú zemiaky pozberané na 97 %, cukrová repa na 74 %, slnečnica na 98 %, kukurica na zrno na 82 % a sója na 94 % z celkovej výmery.



"V okolí Michaloviec ukončili zber sóje a v rámci možností sa pestovatelia snažia pokračovať so zberom kukurice. Tej je na poliach ešte približne 40 % z celkovej výmery v regióne. Pre tento rok tiež definitívne skončili sejby ozimnej pšenice, výpadok je asi na úrovni 20 % z plánovanej plochy," zdôraznil.



Poznamenal, že aj v okrese Košice zápasia poľnohospodári s nepriazňou počasia. "Zber kukurice už niektoré podniky ukončili, prebiehalo to však za extrémne nepriaznivých klimatických podmienok. Naďalej sa ešte podniky pokúšajú o sejbu ozimnej pšenice. Predpokladá sa, že oziminy sú vysiate približne na úrovni 60 až 70 % oproti plánu. Poľnohospodári tiež pokračujú v realizácii hlbokej orby, a to na veľkých výmerách," podčiarkol.



Korpáš dodal, že dôvod na mierny úsmev môžu mať pestovatelia v okrese Banská Bystrica. Zber kukurice na zrno a zemiakov je tam ukončený na 100 %. V regióne Bánovce nad Bebravou je aktuálne zber kukurice ukončený na 91 % a cukrovej repy na 79 %. Poľnohospodári tiež dosušujú kukuricu, vykonávajú sejby a orby a robia servis strojov.