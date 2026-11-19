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Poľnohospodárska a potravinárska komora víta pomoc za škody po suchu
Pomoc od štátu vítame a s jej pravidlami sme stotožnení, uviedol predseda SPPK Jozef Šumichrast.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) víta ohlásenú pomoc vo výške 35 miliónov eur určenú na odškodnenie poľnohospodárov za škody spôsobené suchom. Uviedla to hovorkyňa komory Jana Holéciová v reakcii na štvrtkové vyhlásenie príslušnej výzvy zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. V roku mimoriadne nepriaznivej situácie v poľnohospodárstve sa podľa nej ráta každé jedno euro, ktoré príde k pestovateľom alebo chovateľom.
„V krízovom roku sa počíta každé jedno euro, ktoré ako pomoc príde. To, že sa 35 miliónmi eur podporia pestovatelia krmovín, kukurice a chovatelia oviec, kôz a hovädzieho dobytka vrátane dojníc, je logickým rozhodnutím. Pomoc od štátu vítame a s jej pravidlami sme stotožnení,“ uviedol predseda SPPK Jozef Šumichrast.
Hovorkyňa SPPK zdôraznila, že poľnohospodári tento rok čelia mimoriadnym výzvam. Okrem dosahov sucha im výrobu predražujú aj ceny ďalších vstupov vrátane hnojív. Každá finančná podpora, ktorá smeruje do sektora, preto pomáha udržať domácu poľnohospodársku produkciu a spolupodieľa sa aj na stabilizácii živočíšnej výroby na Slovensku.
MPRV 19. novembra oznámilo spustenie odškodnenia za tohtoročné extrémne sucho vo výške 35 miliónov eur. Podľa dlhodobých monitoringov, ktoré SPPK počas roka vykonáva, sucho najviac zasiahlo kukuricu a krmoviny. Práve tieto plodiny sú pritom základom výživy hospodárskych zvierat. Navyše, v prípade chovateľov dojníc je tento rok dvojnásobne náročný, nielen pre sucho a nedostatok krmovín, ale aj z dôvodu európskej mliečnej krízy.
„V krízovom roku sa počíta každé jedno euro, ktoré ako pomoc príde. To, že sa 35 miliónmi eur podporia pestovatelia krmovín, kukurice a chovatelia oviec, kôz a hovädzieho dobytka vrátane dojníc, je logickým rozhodnutím. Pomoc od štátu vítame a s jej pravidlami sme stotožnení,“ uviedol predseda SPPK Jozef Šumichrast.
Hovorkyňa SPPK zdôraznila, že poľnohospodári tento rok čelia mimoriadnym výzvam. Okrem dosahov sucha im výrobu predražujú aj ceny ďalších vstupov vrátane hnojív. Každá finančná podpora, ktorá smeruje do sektora, preto pomáha udržať domácu poľnohospodársku produkciu a spolupodieľa sa aj na stabilizácii živočíšnej výroby na Slovensku.
MPRV 19. novembra oznámilo spustenie odškodnenia za tohtoročné extrémne sucho vo výške 35 miliónov eur. Podľa dlhodobých monitoringov, ktoré SPPK počas roka vykonáva, sucho najviac zasiahlo kukuricu a krmoviny. Práve tieto plodiny sú pritom základom výživy hospodárskych zvierat. Navyše, v prípade chovateľov dojníc je tento rok dvojnásobne náročný, nielen pre sucho a nedostatok krmovín, ale aj z dôvodu európskej mliečnej krízy.